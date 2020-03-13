Погибшие в результате бури - два молодых человека, сообщила агентству LETA представитель Госполиции Управления Земгальского региона Даце Калниня.
Сообщается, что происшествие случилось в Акнисте, на улице Авоту.
По предварительной информации, автомобиль Audi A6, за рулем которого был молодой мужчина 1996 года рождения, "столкнулся со сломленным ветром деревом". Погиб водитель, а также пассажир 1996 года рождения.
В связи с происшествием начат уголовный процесс, полиция выясняет детали происшествия.
Как уже сообщал RUS.TVNET, жертвами бури, которая бушевала в Латвии в четверг и в ночь на пятницу, стали два человека.