Пт, 13.03.2020
Большинство женщин, которые сюда попадают, стали жертвами той или иной формы насилия. Но не все они считают это чем-то особенным. В семьях, где присутствует насилие, оно является просто частью жизни.
Агита Мединя, начальник отдела ресоциализации Ильгюциемской тюрьмы

Погибшие в результате бури - два молодых человека

Иллюстративное фото

ФОТО: Lita Krone/LETA

Погибшие в результате бури - два молодых человека, сообщила агентству LETA представитель Госполиции Управления Земгальского региона Даце Калниня.

Сообщается, что происшествие случилось в Акнисте, на улице Авоту.

По предварительной информации, автомобиль Audi A6, за рулем которого был молодой мужчина 1996 года рождения, "столкнулся со сломленным ветром деревом". Погиб водитель, а также пассажир 1996 года рождения.

В связи с происшествием начат уголовный процесс, полиция выясняет детали происшествия.

Как уже сообщал RUS.TVNET, жертвами бури, которая бушевала в Латвии в четверг и в ночь на пятницу, стали два человека. 

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