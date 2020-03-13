Погибшие в результате бури - два молодых человека

Большинство женщин, которые сюда попадают, стали жертвами той или иной формы насилия. Но не все они считают это чем-то особенным. В семьях, где присутствует насилие, оно является просто частью жизни.

Агита Мединя, начальник отдела ресоциализации Ильгюциемской тюрьмы