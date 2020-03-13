Пт, 13.03.2020
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Видео ⟩ "Победители". Врачи в Ухане торжественно снимают маски

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ФОТО: KIM KYUNG-HOON/REUTERS

Во вторник, 10 марта, все 14 временных госпиталей Уханя, в которые помещали зараженных Covid-19, закрыли после выписки всех пациентов, сообщили РИА "Новости" со ссылкой на китайские СМИ. 

В среду, 11 марта, по социальным сетям разлетелось видео того, как медики снимают маски после закрытия последнего временного центра.

Врачей назвали "победителями". 

Эпидемия коронавируса в Китае идет на спад: с каждым днем там выявляют все меньше новых случаев заражения. Новым главным эпицентром инфекции стала Италия. 

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