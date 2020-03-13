Видео ⟩ "Победители". Врачи в Ухане торжественно снимают маски

Во вторник, 10 марта, все 14 временных госпиталей Уханя, в которые помещали зараженных Covid-19, закрыли после выписки всех пациентов, сообщили РИА "Новости" со ссылкой на китайские СМИ.
В среду, 11 марта, по социальным сетям разлетелось видео того, как медики снимают маски после закрытия последнего временного центра.
Врачей назвали "победителями".
"Победители" - врачи и медсестры снимают маски после закрытия последнего центра временного размещения больных коронавирусом в Ухане. pic.twitter.com/b60HdSqUp2— Григорий Турцев (@Npisaka) March 11, 2020
Эпидемия коронавируса в Китае идет на спад: с каждым днем там выявляют все меньше новых случаев заражения. Новым главным эпицентром инфекции стала Италия.