В Украине - первая смерть от Covid-19 и закрыт въезд иностранцам. Что еще происходит в мире?

Сообщается, что утром женщине стало плохо, ее подключили к аппарату искусственного дыхания, но старания медиков оказались тщетными. В Минздраве Украины отметили, что погибшая находилась в группе риска.

В пятницу также стало известно, что принято решение о закрытии въезда в Украину для иностранцев. Об этом сообщил глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Ограничение будет действовать две недели, а потом будет принято дальнейшее решение.

"Через 48 часов наша страна закроет границу для иностранных граждан. Через две недели в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, мы в Совете национальной безопасности и обороны будем принимать следующее решение", - сообщил Данилов.

При этом украинцев будут впускать в страну, но призывают не ездить за границу.

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Ньюсуан" добавил, что Украина "полностью ограничивает" пассажирское авиасообщение с 17 марта.

Австрия

В Австрии со следующей недели, чтобы ограничить распространение нового коронавируса, будут закрыты большинство магазинов, а бары и рестораны не будут работать по вечерам. Об этом в пятницу, 13 марта, заявило правительство.

Работу смогут продолжить только те магазины, которые продают предметы первой необходимости, такие как продукты питания и лекарства.

Австрия также приостановила все рейсы в Швейцарию, Францию и Испанию. Ранее правительство приняло решение закрыть учебные заведения, учреждения культуры и горнолыжные курорты.

На сегодняшний день в Австрии зарегистрировано 432 случая Covid-19, один из заболевших умер.

Дания

Власти Дании с субботы закрывают границы страны, заявил министр юстиции Дании Ник Хеккеруп.

"Любому человеку, который хочет въехать в Данию без уважительной причины, будет отказано. Вы можете въехать в страну, только если вы живете здесь или работаете", - заявил министр юстиции на пресс-конференции правительства. Его слова приводит радиостанция DR.

Запрет будет действовать до 13 апреля.

Литва

В Литве подтверждены три новых случая заражения коронавирусом Covid-19, подтвердило Министерство здравоохранения в пятницу.

"У нас установлены три новых случая. Пока хорошая новость в том, что все они - привозные, а это означает, что мы не переходим в следующую фазу, когда вирус распространяется от наших жителей внутри страны", - сказал на пресс-конференции министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига.

По его словам, один новый случай выявлен в Клайпеде, второй - в Вильнюсе у гражданки Испании, третий - в Каунасе.

"Гражданка Испании - из Мадрида, у нее выявлен вирус в Вильнюсе, в Клайпеде заражена вернувшаяся с Тенерифе женщина, в Каунасе - житель этого города, вернувшийся из Италии", - сказал А. Верига.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев в стране достигло шести.

Непал