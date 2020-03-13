У двух работников Таллиннского аэропорта установлен коронавирус

У работника магазина, расположенного в Таллиннском аэропорту, в пятницу был обнаружен коронавирус, пишет Postimees. Аэропорт объявил, что временно закрыты магазины и аптека. Услуги, необходимые для обслуживания пассажиров, будут сохранены.
В пятницу в аэропорту были закрыты магазины Baltona Duty Free, потому что тест на коронавирус одного из сотрудников оказался положительным. Магазин Baltona Duty Free незамедлительно проинформировал аэропорт и департамент здоровья о происшествии и получил дальнейшие инструкции по дезинфекции помещений и поверхностей.
Сначала магазины будут закрыты до конца марта.
В качестве меры предосторожности была закрыта аптека Sdameapteek, у одного из сотрудников которой появились симптомы заболевания, а также магазин бытовой техники Klick, расположенный рядом с аптекой и магазином Duty Free.
Во второй половине дня администрация аэропорта узнала, что положительный тест на коронавирус оказался также у сотрудника G4S, который уже находится дома и с близкими контактами которого связались.
При выполнении своих обязанностей он не контактирует с авиапассажирами, и с того момента, как он заболел, он также не контактировал с сотрудниками службы безопасности G4S.
Председатель правления Таллиннского аэропорта Рийво Тувике сказал, что защита здоровья пассажиров и сотрудников в настоящее время является приоритетом номер один, и что закрытие магазинов и аптек является мерой предосторожности.
Магазины Таллиннского аэропорта будут закрыты сначала до 28 марта, сотрудники отправлены на домашний карантин.