У двух работников Таллиннского аэропорта установлен коронавирус

В пятницу в аэропорту были закрыты магазины Baltona Duty Free, потому что тест на коронавирус одного из сотрудников оказался положительным. Магазин Baltona Duty Free незамедлительно проинформировал аэропорт и департамент здоровья о происшествии и получил дальнейшие инструкции по дезинфекции помещений и поверхностей.

Сначала магазины будут закрыты до конца марта.

В качестве меры предосторожности была закрыта аптека Sdameapteek, у одного из сотрудников которой появились симптомы заболевания, а также магазин бытовой техники Klick, расположенный рядом с аптекой и магазином Duty Free.

Во второй половине дня администрация аэропорта узнала, что положительный тест на коронавирус оказался также у сотрудника G4S, который уже находится дома и с близкими контактами которого связались.

При выполнении своих обязанностей он не контактирует с авиапассажирами, и с того момента, как он заболел, он также не контактировал с сотрудниками службы безопасности G4S.

Председатель правления Таллиннского аэропорта Рийво Тувике сказал, что защита здоровья пассажиров и сотрудников в настоящее время является приоритетом номер один, и что закрытие магазинов и аптек является мерой предосторожности.