Внимание! Важные ограничения от Rīgas Satiksme

Чтобы уменьшить риск распространения Covid-19 и защитить от заражения водителей, предприятие Rīgas Satiksme (RS) ограничило в общественном транспорте зону вокруг водителя, а также у него больше нельзя будет купить билет, сообщили на предприятии.
RS призывает пассажиров приобретать билеты заранее.
Посадка и высадка пассажиров будет производиться только через средние и задние двери.
Как сообщалось, в связи с распространением коронавируса в Латвии до 14 апреля объявлено чрезвычайное положение, которое предусматривает ряд строгих ограничительных мер.