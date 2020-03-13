Пт, 13.03.2020
Оснований для того, чтобы делать запасы - нет. Это грозит лишь молью в продуктах. Людмила Виксна, инфектолог

Внимание! Важные ограничения от Rīgas Satiksme

Иллюстрация

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Чтобы уменьшить риск распространения Covid-19 и защитить от заражения водителей, предприятие Rīgas Satiksme (RS) ограничило в общественном транспорте зону вокруг водителя, а также у него больше нельзя будет купить билет, сообщили на предприятии.

RS призывает пассажиров приобретать билеты заранее.

Посадка и высадка пассажиров будет производиться только через средние и задние двери.

Как сообщалось, в связи с распространением коронавируса в Латвии до 14 апреля объявлено чрезвычайное положение, которое предусматривает ряд строгих ограничительных мер.

Последние новости

НАВЕРХ