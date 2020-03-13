Крупные больницы уменьшают количество плановых операций

В ближайшие дни больницы перепланируют свои действия, чтобы в первую очередь концентрироваться на больных Covid-19.

Поэтому в отдельных случаях пациентов будут везти в региональные, а не в университетские больницы.

Уменьшено будет количество плановых операций, направленных на улучшение качества жизни, например, после травм.

Возможны случаи, когда пациента будут оставлять дома, если угрозы его жизни нет, или после окончания острого лечения переведут в региональную больницу. Все это позволит уменьшить нагрузку крупных больниц, пояснила госсекретарь.