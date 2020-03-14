Сб, 14.03.2020
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Внимание: снег и обледенение на дорогах!

Иллюстрация.

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

​В ночь на субботу по всей Латвии прошел снегопад. Поэтому утром 14 марта на территории всей страны из-за обледенения осложнено движение по автодорогам, сообщает агентство LETA со ссылкой на предприятие по обслуживанию дорог Latvijas valsts ceļi. 

На дорогах работают 168 единиц техники. 

Касательно главных государственных дорог, сложные условия в субботу утром:

  • на участке Айнажского шоссе от Берги до поворота на Бирини
  • на Видземском шоссе  от Риги до Смилтенской волости и от Виреши до Вецлайцене
  • на Видземском шоссе шоссе от Мурьяни до Брасского моста
  • по всей протяженности Рижской окружной дороги
  • на всем Даугавпилсском шоссе
  • на шоссе от Риги до Бауски, а также от Риги до Елгавы
  • на участке Лиепайского шоссе от Риги до Гробини
  • на всем Вентпилсском шоссе
  • на участке от Екабпилса до Терехова и от Резекне до Терехова
  • на шоссе от Гнебнево до Медуми
  • на Даугавпилсской и Резекненской окружных дорогах. 

Движение осложнено в окрестностях Алуксне, Айзкраукле, Балви, Бауски, Цесиса, Добеле, Даугавпилса, Гулбене, Елгавы, Екабпилса, Кулдиги, Лиепаи, Мадоны, Огре, Салдуса, Талси, Тукумса, Валки и Вентспилса.

Автоводителей призывают быть внимательными, выбирать соответствующую погодным условия скорость, соблюдать дистанцию. На дорогах может образоваться так называемый "черный лед". 

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