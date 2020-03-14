Внимание: снег и обледенение на дорогах!

В ночь на субботу по всей Латвии прошел снегопад. Поэтому утром 14 марта на территории всей страны из-за обледенения осложнено движение по автодорогам, сообщает агентство LETA со ссылкой на предприятие по обслуживанию дорог Latvijas valsts ceļi.
На дорогах работают 168 единиц техники.
Касательно главных государственных дорог, сложные условия в субботу утром:
- на участке Айнажского шоссе от Берги до поворота на Бирини
- на Видземском шоссе от Риги до Смилтенской волости и от Виреши до Вецлайцене
- на Видземском шоссе шоссе от Мурьяни до Брасского моста
- по всей протяженности Рижской окружной дороги
- на всем Даугавпилсском шоссе
- на шоссе от Риги до Бауски, а также от Риги до Елгавы
- на участке Лиепайского шоссе от Риги до Гробини
- на всем Вентпилсском шоссе
- на участке от Екабпилса до Терехова и от Резекне до Терехова
- на шоссе от Гнебнево до Медуми
- на Даугавпилсской и Резекненской окружных дорогах.
Движение осложнено в окрестностях Алуксне, Айзкраукле, Балви, Бауски, Цесиса, Добеле, Даугавпилса, Гулбене, Елгавы, Екабпилса, Кулдиги, Лиепаи, Мадоны, Огре, Салдуса, Талси, Тукумса, Валки и Вентспилса.
Автоводителей призывают быть внимательными, выбирать соответствующую погодным условия скорость, соблюдать дистанцию. На дорогах может образоваться так называемый "черный лед".