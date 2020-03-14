Внимание: снег и обледенение на дорогах!

​В ночь на субботу по всей Латвии прошел снегопад. Поэтому утром 14 марта на территории всей страны из-за обледенения осложнено движение по автодорогам, сообщает агентство LETA со ссылкой на предприятие по обслуживанию дорог Latvijas valsts ceļi.