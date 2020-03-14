"Увидел труп на улице и понял, что пора уезжать". Бартулис о Донецке и "российском гражданстве"

Напомним, в 2018 году Бартулис подал в Латвийскую федерацию хоккея документ, в котором высказался, что отказывается от возможности в будущем представлять сборную Латвии.

В рамках подкаста Čempionu brokastis защитник рассказал, что никогда не хотел и не отказывался от гражданства Латвии с целью получить российский паспорт. Речь шла только о "спортивном гражданстве" России, позволяющем ему играть в статусе местного защитника, не занимая в клубе одно из мест легионеров.

"Я никогда не отказывался от латвийского паспорта или гражданства. Я и не хочу делать этого. Я тут родился, вырос, теперь живу, тут мои дети. Это было спортивное гражданство России, а не отказ от паспорта Латвии", - пояснил Бартулис.

Это, конечно, означало более выгодный гонорар. Бартулис признался, что век хоккеиста не вечен и, когда поступают такие предложения, отказываться неразумно.

Прозвучало, что, возможно, он не единственный латвийский хоккеист, кому предлагалась такая возможность, но именно он попал под обстрел СМИ и прошёл этот нелёгкий путь всеобщего осуждения.

Как предположил журналист TVNET, возможно, остальные спортсмены, насмотревшись, что происходит вокруг имени Бартулиса, не стали следовать его примеру. Сам хоккеист на это ответил, что за советом к нему никто не обращался и о других он ничего сказать не может. Для него это был опыт, а жизнь продолжается.

Как выяснилось в ходе беседы, в тот сезон Бартулис так и не вышел на российский лёд за челябинский "Трактор". В семье случилось нечто непредвиденное, и он был вынужден вернуться домой. О подробностях спортсмен рассказывать не захотел - это очень личное.

По его словам, на сегодня он закопал "топор войны" с руководством Латвийской федерации хоккея, и обе стороны готовы к сотрудничеству в будущем.

Видео: В студии Čempionu brokastis Оскар Бартулис

В ходе беседы Бартулис также ответил на вопрос, с каким из многочисленных клубов, за которые он выступал, у него связаны самые яркие воспоминания.

Он с теплом вспомнил о донецком "Донбассе" - хоккеист до сих пор очень благодарен владельцу клуба, который, несмотря на военное положение в городе, рассчитался со всеми спортсменами до последней гривны.

На момент начала военных действий, курс гривны очень упал, но клуб заплатил все гонорары по текущему, поделился Бартулис.

Вспомнил спортсмен и то, как однажды они ехали на тренировку и увидели на площади в Донецке труп. Тогда стало понятно, что пора уезжать из города. Сезон подошёл к концу, следующий мог быть перенесён за границу, поэтому Бартулис успел собрать вещи, но были и такие, кто просто побросали в Донецке свои машины, вещи и так и уехали.

Нелестно спортсмен отозвался об "Адмирале", прежнее руководство которого до сих пор не выплатило всех сумм игрокам команды. В частности, Бартулис за отыгранное время всё получил, а компенсаций о расторжении договора - нет. Продолжаются судебные разбирательства, которые, по словам Бартулиса, порядком затянулись и весьма огорчают.