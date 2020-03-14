Я вернулся из-за рубежа. Какие мои действия?

Людям, вернувшимся из затронутых Covid-19 стран - Нидерландов, Великобритании, Швеции, Норвегии, Бельгии, Дании, США, Греции, Исландии, Испании, Франции, Германии, Швейцарии, Австрии, Италии, Японии, Сингапура, Южной Кореи, Ирана или Китая - при появлении признаков заболевания (повышенной температуры, кашля, воспаления горла, нехватки воздуха) необходимо звонить по телефону 113.

В случае появления симптомов по этому телефону необходимо звонить и людям, которые в течение последних двух недель были в контакте с больным Covid-19. Этих людей выявляет SPKC и с ними заранее связывается эпидемиолог.

С пятницы, 13 марта, пациенты с легкими симптомами, заранее подав заявку по телефону 113, могут сдать анализы на наличие вируса в мобильном пункте Латвийского центра инфектологии, прибыв туда исключительно на частном авто.

Для снижения риска распространения Covid-19 Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) призывает жителей не приезжать в пункт Латвийского центра инфектологии без предварительной записи по телефону 113 и разговора со специалистом NMPD, который определит тяжесть симптомов.

Кроме того, NMPD призывает не отправляться на сдачу анализа людей без симптомов заболевания.