Тело у торгового центра: что известно о падении погибшей в Эстонии школьницы

В среду, 11 марта в 16.09 в полицию поступило сообщение, что у торгового центра, расположенного на Таллиннском шоссе в Нарве, лежит ребенок.

Прибывшие на место медики констатировали смерть 12-летней девочки.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили: обстановка указывает на то, что до этого девочка находилась на смотровой башне торгового центра.

Пресс-представитель Вируской окружной прокуратуры Елена Филиппова отметила, что на сегодня установлено: перед падением девочка находилась на платформе смотровой башни одна. Признаков насильственной смерти до сих пор не установлено.

"Нет также указаний на то, что причиной случившегося могло стать техническое состояние смотровой башни. В рамках процессуальных действий полиция убедилась, что установленные ограждения надежны, то есть нахождение на территории смотровой башни всячески безопасно", - отметила Филиппова.

Более точные обстоятельства выяснятся в ходе следствия.