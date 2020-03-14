Akropole в целях безопасности сокращает время работы

Торгово-развлекательный центр и его арендаторы в течение месяца будут работать с 11:00 до 21:00, а Euroaptieka и супермаркет Maxima XXX продолжат работать в привычном порядке.

Решение принято в связи с объявленным на всей территории страны чрезвычайным положением в целях ограничения распространения заболевания Covid-19, вызванного коронавирусом.

Уже с 27 февраля торгово-развлекательный центр Akropole принимает различные превентивные меры. Возле каждого входа в торгово-развлекательный центр установлены средства для дезинфекции рук, дополнительно к стандартным требованиям уборки производится усиленное очищение поверхностей с дезинфекционными средствами. Вентиляционные системы Akropole переключены с режима циркуляции на режим свежего воздуха.

Кроме того, арендаторов торгово-развлекательного центра, особенно компании общепита, призвали усилить меры безопасности, проводить дезинфекцию помещений и поверхностей, а также следить за состоянием здоровья сотрудников.

В тележках и колясках для покупок супермаркета Maxima XXX находятся средства дезинфекции и одноразовые перчатки, а также намного чаще дезинфицируются помещения магазинов и контактные поверхности, например, рукоятки тележек и корзин для покупок дезинфицируются пять раз в день, а также регулярно дезинфицируются кардридеры и др. поверхности.