Сб, 14.03.2020
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Фото ⟩ Дарья Мороз в свадебном наряде восхитила поклонников

Дарья Мороз

ФОТО: Пресс-фото

Российская актриса Дарья Мороз на своей странице в Instagram анонсировала выход очередного эпизода сериала "Содержанки". 

Бывшая супруга Константина Богомолова опубликовала снимок в свадебном платье. 

"Финал совсем близко! Как считаете, чем закончится сезон? Кто убийца?!" - написала Дарья. 

Подписчики в комментариях стали писать свои версии окончания сериала. Фолловеры отметили, что Мороз невероятно хорошо смотрится в роли Елены. Одна из поклонниц даже сделала стрижку, как у Дарьи. 

Ранее актриса дала откровенное интервью, в котором рассказала о своих взаимоотношениях с бывшим супругом Константином Богомоловым и его нынешней женой Ксенией Собчак. 

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