Фото ⟩ Дарья Мороз в свадебном наряде восхитила поклонников

Российская актриса Дарья Мороз на своей странице в Instagram анонсировала выход очередного эпизода сериала "Содержанки".
Бывшая супруга Константина Богомолова опубликовала снимок в свадебном платье.
"Финал совсем близко! Как считаете, чем закончится сезон? Кто убийца?!" - написала Дарья.
Подписчики в комментариях стали писать свои версии окончания сериала. Фолловеры отметили, что Мороз невероятно хорошо смотрится в роли Елены. Одна из поклонниц даже сделала стрижку, как у Дарьи.
Ранее актриса дала откровенное интервью, в котором рассказала о своих взаимоотношениях с бывшим супругом Константином Богомоловым и его нынешней женой Ксенией Собчак.