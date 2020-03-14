Фото ⟩ Дарья Мороз в свадебном наряде восхитила поклонников

"Финал совсем близко! Как считаете, чем закончится сезон? Кто убийца?!" - написала Дарья.

Подписчики в комментариях стали писать свои версии окончания сериала. Фолловеры отметили, что Мороз невероятно хорошо смотрится в роли Елены. Одна из поклонниц даже сделала стрижку, как у Дарьи.