Утро субботы: в Эстонии диагностировано 109 случаев коронавируса

В пятницу в лабораториях было выявлено 68 инфицированных коронавирусом, что означает, что к утру субботы, 14 марта, в Эстонии диагностировано 109 случаев заболевания.
Из них 54 (50%) находятся в Харьюмаа, 31 (28%) на Сааремаа, 9 (8%) в Выруском уезде, 6 (7%) в Тартуском уезде, 6 (6%) в Пярнуском уезде и 3 (6%) в Вирумаа.
Департамент здоровья Эстонии обращает внимание на то, что статистика по уездам основана на первичных данных лаборатории, то есть оно связано с данными о месте жительства по регистру населения, и следовательно, статистика по уездам может измениться во время последующей проверки.