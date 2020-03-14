Сб, 14.03.2020
Есть магазины, в которых продавцы работают в масках и в перчатках, поскольку им приходится иметь дело с наличными деньгами. Например, в Zara продавцы стоят в перчатках. Но в том же McDonald's работают и готовят еду без масок и перчаток. Роман из Латвии, переехавший на ПМЖ в Геную

Утро субботы: в Эстонии диагностировано 109 случаев коронавируса

Иллюстрация

ФОТО: SALVATORE DI NOLFI / AP

В пятницу в лабораториях было выявлено 68 инфицированных коронавирусом, что означает, что к утру субботы, 14 марта, в Эстонии диагностировано 109 случаев заболевания.

Из них 54 (50%) находятся в Харьюмаа, 31 (28%) на Сааремаа, 9 (8%) в Выруском уезде, 6 (7%) в Тартуском уезде, 6 (6%) в Пярнуском уезде и 3 (6%) в Вирумаа.

Департамент здоровья Эстонии обращает внимание на то, что статистика по уездам основана на первичных данных лаборатории, то есть оно связано с данными о месте жительства по регистру населения, и следовательно, статистика по уездам может измениться во время последующей проверки.

Последние новости

НАВЕРХ