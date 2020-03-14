Утро субботы: в Эстонии диагностировано 109 случаев коронавируса

Из них 54 (50%) находятся в Харьюмаа, 31 (28%) на Сааремаа, 9 (8%) в Выруском уезде, 6 (7%) в Тартуском уезде, 6 (6%) в Пярнуском уезде и 3 (6%) в Вирумаа.

Департамент здоровья Эстонии обращает внимание на то, что статистика по уездам основана на первичных данных лаборатории, то есть оно связано с данными о месте жительства по регистру населения, и следовательно, статистика по уездам может измениться во время последующей проверки.