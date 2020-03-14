Сб, 14.03.2020
Большинство женщин, которые сюда попадают, стали жертвами той или иной формы насилия. Но не все они считают это чем-то особенным. В семьях, где присутствует насилие, оно является просто частью жизни.
Агита Мединя, начальник отдела ресоциализации Ильгюциемской тюрьмы

В Литве новый случай заражения Covid-19. Это молодой студент
Всего заболевших - семь

Иллюстрация

ФОТО: ORESTIS PANAGIOTOU / EPA

В субботу, 14 марта, в Литве подтверждён новый случай коронавируса, он установлен у жителя Кретинги в Клайпеде, подтвердил BNS мэр города Витаутас Грубляускас.

"Да, подтверждён случай, больше информации должна предоставить больница", – сказал BNS В. Грубляускас.

Мэр указал, что в Каунасскую больницу доставлен заражённый коронавирусом молодой житель Кретинги, вернувшийся из Дании.

"Это молодой студент, 10 марта прилетевший из Дании в Литву, а из Вильнюса он уже ехал на автобусе, так что факторов риска, учитывая большое количество вероятных контактов, довольно много", – пишет мэр.

Более подробную информацию обещает Минздрав на пресс-конференции до обеда.

В Литве зарегистрировано семь случаев заражения Covid-19.

Последние новости

НАВЕРХ