В Литве новый случай заражения Covid-19. Это молодой студент
В субботу, 14 марта, в Литве подтверждён новый случай коронавируса, он установлен у жителя Кретинги в Клайпеде, подтвердил BNS мэр города Витаутас Грубляускас.
"Да, подтверждён случай, больше информации должна предоставить больница", – сказал BNS В. Грубляускас.
Мэр указал, что в Каунасскую больницу доставлен заражённый коронавирусом молодой житель Кретинги, вернувшийся из Дании.
"Это молодой студент, 10 марта прилетевший из Дании в Литву, а из Вильнюса он уже ехал на автобусе, так что факторов риска, учитывая большое количество вероятных контактов, довольно много", – пишет мэр.
Более подробную информацию обещает Минздрав на пресс-конференции до обеда.
В Литве зарегистрировано семь случаев заражения Covid-19.