Латвия рассмотрит отмену международных пассажирских перевозок

Кроме того, правительство примет решение о том, стоит ли отменить международные пассажирские перевозки автобусами и железнодорожным транспортом, а также о разрешении латвийцам и иностранцам, которые проживают в Латвии на постоянной основе, вернуться в Латвию через пограничные пункты в аэропортах, портах, на автодорогах и железных дорогах.

Заседание назначено на 15:00, оно пройдет за закрытыми дверьми.

Напомним, в субботу, 14 марта, в Латвии подтверждено еще 9 случаев инфицирования новым видом коронавируса Covid-19. Таким образом, общее число заболевших в Латвии составило 26 человек.

Как сообщал RUS.TVNET, из-за угрозы коронавируса Литва в субботу возобновляет контроль на внутренних границах Евросоюза с Польшей и Латвией, а въезд иностранцам будет запрещён.

Касательно поездок в другие страны, МИД Латвии призывал следить за информацией местных учреждений, а также за информацией на страничке Facebook консульского департамента МИД, а интересующие вопросы можно задать по телефону +371 26337711.