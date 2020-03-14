Латвия рассмотрит отмену международных пассажирских перевозок

В Латвии созвано совместное заседание Совета по кризисному управлению и правительства, на котором будет решаться вопрос о необходимости отмены международных пассажирских перевозок через пункты пересечения границы в аэропорту и портах. Об этом сообщает LETA.
Кроме того, правительство примет решение о том, стоит ли отменить международные пассажирские перевозки автобусами и железнодорожным транспортом, а также о разрешении латвийцам и иностранцам, которые проживают в Латвии на постоянной основе, вернуться в Латвию через пограничные пункты в аэропортах, портах, на автодорогах и железных дорогах.
Заседание назначено на 15:00, оно пройдет за закрытыми дверьми.
Напомним, в субботу, 14 марта, в Латвии подтверждено еще 9 случаев инфицирования новым видом коронавируса Covid-19. Таким образом, общее число заболевших в Латвии составило 26 человек.
Как сообщал RUS.TVNET, из-за угрозы коронавируса Литва в субботу возобновляет контроль на внутренних границах Евросоюза с Польшей и Латвией, а въезд иностранцам будет запрещён.
Касательно поездок в другие страны, МИД Латвии призывал следить за информацией местных учреждений, а также за информацией на страничке Facebook консульского департамента МИД, а интересующие вопросы можно задать по телефону +371 26337711.
Если латвийцам, находящимся за рубежом, необходима консульская помощь, они должны звонить по круглосуточному телефону для чрезвычайных ситуаций +371 26337711 или писать на электронную почту palidziba@mfa.gov.lv.