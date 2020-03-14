Сб, 14.03.2020
Есть магазины, в которых продавцы работают в масках и в перчатках, поскольку им приходится иметь дело с наличными деньгами. Например, в Zara продавцы стоят в перчатках. Но в том же McDonald's работают и готовят еду без масок и перчаток. Роман из Латвии, переехавший на ПМЖ в Геную

Закрыты центры обслуживания клиентов Rīgas Satiksme

Административное здание Rīgas Satiksme

ФОТО: Ieva Makare/LETA

Для снижения риска распространения вызываемой новым коронавирусом болезни Covid-19 муниципальное предприятие Rīgas Satiksme (RS) временно закрывает центры обслуживания клиентов, сообщила агентству LETA руководитель отдела общественных отношений компании Байба Барташевича.

Предприятие предлагает связываться с RS по информационному телефону 20361864 или посредством электронной почты info@rigassatiksme.lv. С сотрудниками компании можно связаться также с помощью доступного на сайте RS раздела "Свяжитесь с нами".

Более подробную информацию о предлагаемых RS видах билетов, расписаниях маршрутов и других новостях можно получить на сайте www.rigassatiksme.lv, а также в социальных сетях twitter и facebook.

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