Объявлена новая дата боя Бриедиса и Дортикоса

Решение перенести бой было принято в связи с распространением нового коронавируса Covid-19.

​"Здоровье общества стоит выше каких-либо развлечений и бизнес-интересов. Поэтому мы полностью поддерживаем решения, принятые ответственными структурами и людьми. Мы - не специалисты по здоровью. Мы занимаемся организацией спортивных мероприятий", - сообщил менеджер Бриедиса Раймонд Зепс.

Боксёры будут бороться за главный трофей, названный именем легендарного Мухаммеда Али. Бой должен пройти в первой тяжелой весовой категории (до 90,7 килограммов).

Бриедис и Дортикос в финале будут бороться за принадлежащий кубинцу чемпионский пояс по версии IBF.