Сб, 14.03.2020
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Объявлена новая дата боя Бриедиса и Дортикоса

Майрис Бриедис и Юньер Дортикос

ФОТО: Edijs Pālens / LETA

Финальный бой второго сезона мировой суперсерии бокса, в рамках которого 21 марта в Риге должны были встретиться латвийский боксёр Майрис Бриедис и кубинец Юньер Дортикос, перенесён на 16 мая.

Решение перенести бой было принято в связи с распространением нового коронавируса Covid-19.

​"Здоровье общества стоит выше каких-либо развлечений и бизнес-интересов. Поэтому мы полностью поддерживаем решения, принятые ответственными структурами и людьми. Мы - не специалисты по здоровью. Мы занимаемся организацией спортивных мероприятий", - сообщил менеджер Бриедиса Раймонд Зепс.

Боксёры будут бороться за главный трофей, названный именем легендарного Мухаммеда Али. Бой должен пройти в первой тяжелой весовой категории (до 90,7 килограммов).

Бриедис и Дортикос в финале будут бороться за принадлежащий кубинцу чемпионский пояс по версии IBF.

35-летний Бриедис за свою профессиональную карьеру одержал 26 побед (19 нокаутом) и потерпел одно поражение. В свою очередь на счету 33-летнего Дортикоса 24 победы (22 нокаутом) и одно поражение.

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