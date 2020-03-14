Китайские врачи: переболевшие коронавирусом могут страдать от серьезных последствий

Излечившиеся от коронавируса могут страдать от серьезных последствий и после выздоровления, выяснили китайские врачи, наблюдая за группой выписанных пациентов. Об этом сообщает радиостанция "Эхо Москвы" со ссылкой на издание South China Morning Post.
Как отмечают в управлении больничных учреждений Гонконга, где было зарегистрировано более 130 случаев заражения, перенесшие Covid-19 впоследствии могут страдать от ухудшения функции легких.
Врачи рассказывают, что из десяти переболевших трое пока не смогли полностью восстановиться — они задыхаются при ходьбе, у некоторых функция легких снижается на 20-30%.
Уже сообщалось, что число заразившихся коронавирусом в мире продолжает расти и уже приблизилось к отметке в 140 тыс. человек. Из них около 5 тыс. человек умерли.
В Латвии уже выявлено 26 заразившихся Covid-19. Для предотвращения распространения заболевания в стране введен режим чрезвычайной ситуации.