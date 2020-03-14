"Йокерит" официально отказался от участия в плей-офф КХЛ

Таким образом, финский хоккейный клуб не сыграет против петербургского СКА во втором раунде плей-офф. Первая игра серии должна была состоятся 17 марта в Санкт-Петербурге.

"Это сложное, но необходимое решение. Желаем удачи всем клубам, которые продолжают играть в Кубке Гагарина", - цитирует президента финского клуба Яри Курри официальный сайт "Йокерита".

"Чемпионат" сообщает, что уговоры Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ни к чему не привели и теперь лига находится в сложном положении, так как семь из восьми участников второго раунда готовы продолжать плей-офф.