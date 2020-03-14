"Йокерит" официально отказался от участия в плей-офф КХЛ

Финская команда "Йокерит" на своём официальном сайте сообщила о том, что отказывается от дальнейшего участия в плей-офф Кубка Гагарина и снимается с чемпионата из-за коронавируса.
Таким образом, финский хоккейный клуб не сыграет против петербургского СКА во втором раунде плей-офф. Первая игра серии должна была состоятся 17 марта в Санкт-Петербурге.
"Это сложное, но необходимое решение. Желаем удачи всем клубам, которые продолжают играть в Кубке Гагарина", - цитирует президента финского клуба Яри Курри официальный сайт "Йокерита".
"Чемпионат" сообщает, что уговоры Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ни к чему не привели и теперь лига находится в сложном положении, так как семь из восьми участников второго раунда готовы продолжать плей-офф.
17 марта состоится экстренное совещание КХЛ по поводу переноса матчей Кубка Гагарина на две недели. Похоже, это единственная возможность не срывать плей-офф.