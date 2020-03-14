Восточная клиническая больница призывает не приезжать без веских причин

Медики просят людей с симптомами заболевания верхних дыхательных путей не отправляться сразу в клинику неотложной медицинской помощи и приема пациентов стационара "Гайльэзерс" или стационар Латвийского центра инфектологии с целью сдать анализ на наличие Covid-19.

Член правления Восточной больницы Алексей Вишняков призвал латвийцев сохранять спокойствие и подчеркнул, что разработан алгоритм действий, которого следует придерживаться. По его словам, ни в коем случае нельзя приезжать в приемные отделения больниц, заранее не позвонив по телефону 113 и не проконсультировавшись с медиками.

Представители больницы подчеркивают, что подобное появление человека, возможно, больного Covid-19, в медицинском учреждении несет большой риск для находящихся там людей - других пациентов и врачей.

Как сообщалось, латвийцы, у которых есть вопросы о Covid-19, могут звонить на информационный телефон 67387661, который на этих выходных работает с 8:30 до 17 часов. Также консультацию можно получить, позвонив своему семейному врачу или на консультационный телефон семейных врачей 66016001, который на выходных и в праздники работает круглосуточно, а в рабочие дни - с 17 часов вечера до 8 часов утра.

С сегодняшнего дня лица, которые побывали в затронутых Covid-19 странах и теперь отмечают у себя симптомы заболевания, по предварительной записи могут сдать анализ на наличие вируса в E. Gulbja laboratorijа в Риге, на ул. Бривибас гатве, 366, за государственный счет. На сдачу анализа можно записаться по телефону 67801112. Без предварительной записи на сдачу анализа приходить нельзя.

Лица, не отвечающие вышеупомянутым критериям, могут сдать анализ на наличие Covid-19 в порядке очереди и за деньги.

О результатах анализа лаборатория будет информировать пациента и Центр профилактики и контроля заболеваний.

В воскресенье в E. Gulbja laboratorijа на ул. Бривибас гатве, 366, анализы на наличие Covid-19 можно будет сдать с 8 до 16 часов. С понедельника время работы лаборатории будет продлено, о чем будет сообщено в ближайшее время.

Людям, вернувшимся из затронутых Covid-19 стран - Нидерландов, Великобритании, Швеции, Норвегии, Бельгии, Дании, США, Греции, Исландии, Испании, Франции, Германии, Швейцарии, Австрии, Италии, Японии, Сингапура, Южной Кореи, Ирана или Китая - при появлении признаков заболевания (повышенной температуры, кашля, воспаления горла, нехватки воздуха) необходимо звонить по телефону 113. В случае появления симптомов по этому телефону необходимо звонить и людям, которые в течение последних двух недель были в контакте с больным Covid-19. Этих людей выявляет SPKC и с ними заранее связывается эпидемиолог.

С пятницы пациенты с легкими симптомами, заранее подав заявку по телефону 113, могут также сдать анализы на наличие вируса в мобильном пункте Латвийского центра инфектологии, прибыв туда исключительно на частном авто.

Для снижения риска распространения "Covid-19" Служба неотложной медицинской помощи (СНМП) призывает жителей не приезжать в пункт Латвийского центра инфектологии без предварительной записи по телефону 113 и разговора со специалистом СНМП, который определит тяжесть симптомов. Кроме того, СНМП призывает не отправляться на сдачу анализа людей без симптомов заболевания.