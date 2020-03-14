Сб, 14.03.2020
Есть магазины, в которых продавцы работают в масках и в перчатках, поскольку им приходится иметь дело с наличными деньгами. Например, в Zara продавцы стоят в перчатках. Но в том же McDonald's работают и готовят еду без масок и перчаток. Роман из Латвии, переехавший на ПМЖ в Геную

Централизованные экзамены, предусмотренные на будущей неделе, переносятся на май

ФОТО: TVNET

Кабинет министров постановил перенести на май предстоящие на будущей неделе централизованные экзамены. 

На сайте Министерства образования и науки говорится, что централизованные экзамены по английскому языку состоятся 12 и 14 мая. 13 мая состоится экзамен по немецкому языку, 15 мая - по французскому языку, 14 и 15 мая - по русскому языку.

После длившегося несколько часов заседания правительства премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что решено немного усилить введенные в Латвии меры по общественной безопасности. 

После окончания школьных каникул учеба в школах и вузах Латвии до 14 апреля будет вестись удаленно. 

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