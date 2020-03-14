Централизованные экзамены, предусмотренные на будущей неделе, переносятся на май

На сайте Министерства образования и науки говорится, что централизованные экзамены по английскому языку состоятся 12 и 14 мая. 13 мая состоится экзамен по немецкому языку, 15 мая - по французскому языку, 14 и 15 мая - по русскому языку.

После длившегося несколько часов заседания правительства премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что решено немного усилить введенные в Латвии меры по общественной безопасности.