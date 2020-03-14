"Для меня это большая победа!" Чемпион мира Заур Джавадов получил гражданство Латвии

Выступающий за Латвию чемпион мира по кикбоксингу Заур Джавадов получил гражданство страны. Об этом спортсмен азербайджанского происхождения сообщил в своем Instagram.
"Недавно произошло важное событие для меня! Уже много лет в ринге я поднимаю флаг страны в которой родился и живу. И вот пройдя все необходимые процедуры и сдав все экзамены, я, наконец, получил то, что уже очень давно хотел, я стал гражданином Латвийской Республики! Для меня это большая победа!", — написал Джавадов.
Как заявил Джавадов в интервью изданию Privātā Dzīve, он уже давно хотел натурализоваться.
"Здесь я родился, на соревнованиях представлял Латвию, но постоянно ощущал, что к стране принадлежу не до конца. Теперь я действительно гражданин Латвии!", — сказал Джавадов.
По признанию спортсмена, во время поездок на соревнования и тренировки он сталкивался со многими бюрократическими сложностями и неудобствами. Джавадов выразил радость, что теперь ему не только станет проще пересекать границы, но и откроется возможность участвовать в социально-политических процессах страны.