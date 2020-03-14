Сб, 14.03.2020
Оснований для того, чтобы делать запасы - нет. Это грозит лишь молью в продуктах. Людмила Виксна, инфектолог
  • RUS TVNET
  • Спорт
  • Бокс/ММА
  • "Для меня это большая победа!" Чемпион мира Заур Джавадов получил гражданство Латвии

"Для меня это большая победа!" Чемпион мира Заур Джавадов получил гражданство Латвии

Заур Джавадов

ФОТО: facebook.com/zaur.dzhavadov

Выступающий за Латвию чемпион мира по кикбоксингу Заур Джавадов получил гражданство страны. Об этом спортсмен азербайджанского происхождения сообщил в своем Instagram.

"Недавно произошло важное событие для меня! Уже много лет в ринге я поднимаю флаг страны в которой родился и живу. И вот пройдя все необходимые процедуры и сдав все экзамены, я, наконец, получил то, что уже очень давно хотел, я стал гражданином Латвийской Республики! Для меня это большая победа!", — написал Джавадов.

Как заявил Джавадов в интервью изданию Privātā Dzīve, он уже давно хотел натурализоваться. 

"Здесь я родился, на соревнованиях представлял Латвию, но постоянно ощущал, что к стране принадлежу не до конца. Теперь я действительно гражданин Латвии!", — сказал Джавадов.

По признанию спортсмена, во время поездок на соревнования и тренировки он сталкивался со многими бюрократическими сложностями и неудобствами. Джавадов выразил радость, что теперь ему не только станет проще пересекать границы, но и откроется возможность участвовать в социально-политических процессах страны.

Последние новости

НАВЕРХ