"Для меня это большая победа!" Чемпион мира Заур Джавадов получил гражданство Латвии

"Недавно произошло важное событие для меня! Уже много лет в ринге я поднимаю флаг страны в которой родился и живу. И вот пройдя все необходимые процедуры и сдав все экзамены, я, наконец, получил то, что уже очень давно хотел, я стал гражданином Латвийской Республики! Для меня это большая победа!", — написал Джавадов.

Как заявил Джавадов в интервью изданию Privātā Dzīve, он уже давно хотел натурализоваться.

"Здесь я родился, на соревнованиях представлял Латвию, но постоянно ощущал, что к стране принадлежу не до конца. Теперь я действительно гражданин Латвии!", — сказал Джавадов.