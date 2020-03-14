Сб, 14.03.2020
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Кадыров призвал отнестись к угрозе коронавируса философски

Рамзан Кадыров

ФОТО: AFP/LETA

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал не паниковать из-за коронавируса, а лучше укреплять иммунитет водой с лимоном и медом, а также есть чеснок, чтобы была "чистая кровь". Об этом сообщает Русская служба BBC.

Выступая перед правительством республики, глава Чечни отметил, что все и так умрут, поэтому паника перед Covid-19 не имеет смысла.

"Люди не спят из-за того, что болезнь появилась в Китае, мол, вирус. Боятся, что он придет и они умрут. Подожди, ты и так умрешь. Не пытайся умереть до того, как умрешь. Ты же все равно умрешь", — подчеркнул президент страны. 

Он добавил, что ежегодно тысячи людей со слабым здоровьем умирают от сезонного гриппа, поэтому следует повышать иммунитет.

"Ешьте чеснок, кровь чистая будет", — заключил Кадыров.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что распространение коронавируса носит характер пандемии. Новым эпицентром заражения ВОЗ назвала Европу.

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