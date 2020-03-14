Кадыров призвал отнестись к угрозе коронавируса философски

Выступая перед правительством республики, глава Чечни отметил, что все и так умрут, поэтому паника перед Covid-19 не имеет смысла.

"Люди не спят из-за того, что болезнь появилась в Китае, мол, вирус. Боятся, что он придет и они умрут. Подожди, ты и так умрешь. Не пытайся умереть до того, как умрешь. Ты же все равно умрешь", — подчеркнул президент страны.