Кадыров призвал отнестись к угрозе коронавируса философски

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал не паниковать из-за коронавируса, а лучше укреплять иммунитет водой с лимоном и медом, а также есть чеснок, чтобы была "чистая кровь". Об этом сообщает Русская служба BBC.
Выступая перед правительством республики, глава Чечни отметил, что все и так умрут, поэтому паника перед Covid-19 не имеет смысла.
"Люди не спят из-за того, что болезнь появилась в Китае, мол, вирус. Боятся, что он придет и они умрут. Подожди, ты и так умрешь. Не пытайся умереть до того, как умрешь. Ты же все равно умрешь", — подчеркнул президент страны.
Он добавил, что ежегодно тысячи людей со слабым здоровьем умирают от сезонного гриппа, поэтому следует повышать иммунитет.
"Ешьте чеснок, кровь чистая будет", — заключил Кадыров.
Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что распространение коронавируса носит характер пандемии. Новым эпицентром заражения ВОЗ назвала Европу.