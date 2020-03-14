Rimi Latvia готовы ограничить поток покупателей

Ранее сообщалось, что Министерство экономики в сотрудничестве с торговыми компаниями рассмотрит вопрос о том, нужно ли вводить меры для социального дистанцирования в магазинах. Такое решения принято в субботу на совместном заседании правительства и Совета по кризисному управлению.