В магазинах Rimi готовы ограничить поток покупателей

Розничная торговая сеть Rimi Latvia заявила о готовности ограничить поток покупателей в своих магазинах, заботясь о безопасности работников и самих клиентов в связи с угрозой распространения нового коронавируса Covid-19. Об этом сообщает агентство LETA.
Ранее сообщалось, что Министерство экономики в сотрудничестве с торговыми компаниями рассмотрит вопрос о том, нужно ли вводить меры для социального дистанцирования в магазинах. Такое решения принято в субботу на совместном заседании правительства и Совета по кризисному управлению.
Премьер-министр Кришьянис Кариньш сказал, что в торговых местах пока не вводится специальное регулирование, но Минэкономики вместе с торговыми компаниями рассмотрит вопрос об ограничении количества людей в магазинах.
Предприятия в первую очередь должны обеспечивать поставки продуктов питания, лекарств, товаров первой необходимости и сырья для их производства на местном рынке, предусматривает решение правительства.