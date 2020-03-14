Аэропорт "Рига" известит авиакомпании о приостановке воздушного сообщения с Латвией

Чтобы выполнить распоряжение Кабинета министров о приостановке авиасообщения с Латвией, Международный аэропорт "Рига" до вторника, 17 марта, оповестит об этом авиакомпании, сообщила представитель аэропорта Лаура Карните.
Пассажирам следует обращаться с вопросами к конкретной авиакомпании.
На вопрос, что будет происходить в этот период с работниками аэропорта, Картине ответила, что до полуночи 17 марта они будут работать в обычном режиме, а затем те, кто с отменой авиасообщения останется без работы, будут находиться в режиме простоя с сохраненной зарплатой.