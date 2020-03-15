Латвия в режиме ЧС: назван размер штрафа за самовольные массовые собрания

Так, за массовые собрания в неразрешенном количестве жителям будет грозить штраф до 350 евро. По словам представителя Госполиции Симоны Гравите, в настоящее время ведется надзор за общественными местами, полиция также готова реагировать на сообщения жителей.

"Госполиция призывает жителей быть ответственными и соблюдать предписанные меры предосторожности. Каждый случай будет рассматриваться индивидуально. Цель ограничивающих мероприятий — предотвратить массовые скопления людей. Если ограничения будут нарушены, может быть применен штраф", — пояснила Гравите.

Уже сообщалось, что правительство постановило ограничить до 50 человек неорганизованные собрания людей в местах проведения культурных, развлекательных, спортивных и религиозных мероприятий.