Вс, 15.03.2020
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Латвия в режиме ЧС: назван размер штрафа за самовольные массовые собрания

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Государственная полиция назвала размер штрафа для жителей, которые не будут соблюдать предписанные правительством ограничения на массовые собрания со введением в стране чрезвычайной ситуации, передает агентство LETA.

Так, за массовые собрания в неразрешенном количестве жителям будет грозить штраф до 350 евро. По словам представителя Госполиции Симоны Гравите, в настоящее время ведется надзор за общественными местами, полиция также готова реагировать на сообщения жителей.

"Госполиция призывает жителей быть ответственными и соблюдать предписанные меры предосторожности. Каждый случай будет рассматриваться индивидуально. Цель ограничивающих мероприятий — предотвратить массовые скопления людей. Если ограничения будут нарушены, может быть применен штраф", — пояснила Гравите.

Уже сообщалось, что правительство постановило ограничить до 50 человек неорганизованные собрания людей в местах проведения культурных, развлекательных, спортивных и религиозных мероприятий.

Ранее правительство запретило публичные мероприятия, на которых собирается более 200 человек.

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