Вс, 15.03.2020
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Врач: самоизоляция в Эстонии не работает, необходимы более жесткие меры

epa08293768 The closed checkpoint 'Padborg' from Germany to Denmark, near Flensburg, northern Germany, 14 March 2020. The Danish government is closing all Danish borders for Tourists and foreigners traveling without a valid reason, until 13 April due to the coronavirus outbreak. The government announced, that food, medicinis and other important deliveries, as well as cross-border commuters will be able to cross the border. EPA/MARTIN ZIEMER

ФОТО: MARTIN ZIEMER / EPA

Ведущий андролог Эстонии Маргус Пунаб прокомментировал в социальной сети действия правительства Эстонии, отметив, что принятых на сегодня мер недостаточно. Об этом пишет Rus.Postimees.

Пунаб призвал в социальной сети принять самые радикальные меры, чтобы обуздать эпидемию коронавируса. По его словам, ситуация ужасная, эпидемия распространятся, а меры правительства не являются достаточными.

"Эпидемиологическая ситуация ухудшается с каждым часом. Прикладываемые меры не являются эффективными, когда вирус выбрал экспоненциальный путь распространения. Самокарантин не работает! Сегодняшнее распространение коронавируса подвергает опасности способность нашей медицинской системы помогать больным с более тяжелыми заболеваниями", - констатирует Пунаб.

Пунаб предлагает в качестве радикальных мер электронную слежку за находящимися в карантине, а также полное закрытие детсадов, границ и запрещение на собрание более пяти человек.

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