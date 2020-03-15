Сейм утвердил решения Кабмина для ограничения распространения Covid-19

Теперь этот вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании Сейма, которое, скорее всего, состоится в понедельник.

На заседании комиссии парламентарии заслушали доклады о ситуации в отраслях, предоставленные представителями ответственных учреждений.

Решение правительства парламентариями было поддержано единогласно.

Ранее председатель Сейма Инара Мурниеце подчеркнула, что приказы Кабинета министров, изданные в связи с чрезвычайной ситуацией, вступают в силу незамедлительно, Сейм только еще раз подтверждает эти решения.

Как сообщалось, в пятницу, 13 марта, в связи с распространением Covid-19 в Латвии было объявлено чрезвычайное положение, которое предусматривает ряд строгих мер по ограничению распространения вируса. Чрезвычайное положение будет в силе до 14 апреля.

В свою очередь в субботу на совместном заседании правительства и Совета по кризисному управлению было принято решение, что с 17 марта до 14 апреля этого года на время чрезвычайного положения приостанавливаются все международные пассажирские перевозки воздушным, железнодорожным, морским и автобусным транспортом, а также закрывается внешняя граница.

Данные ограничения не касаются грузоперевозок.

По словам премьер-министра Кришьяниса Кариньша, полностью для физического передвижения будет закрыта внешняя граница Европейского союза (ЕС), а границы Латвии с Эстонией и Литвой закрыты не будут, однако и через них нельзя будет производить организованные пассажирские перевозки. На это указал и министр сообщения Талис Линкайтс, еще раз подчеркнув, что сухопутные границы Латвии с ЕС остаются открытыми, но не для международных пассажирских перевозок. В свою очередь внешние границы будут закрыты, подчеркнул министр.

Госсекретарь Министерства внутренних дел Дмитрий Трофимов заявил, что частные лица в порядке исключения смогут пересекать внешнюю границу, если им необходимо выехать, например, в Россию для того, чтобы принять участие в похоронах родственника или на срочную медицинскую операцию. В каждом конкретном случае решение о выезде лица за рубеж будет приниматься министром внутренних дел или министром иностранных дел.

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич заявил, что граждане Латвии и иностранцы, постоянно проживающие в Латвии, смогут вернуться, а граждане других стран - покинуть Латвию.

В то же время, комментируя вводимые ограничения на путешествия, Кариньш призвал жителей Латвии, находящихся за рубежом, найти способ вернуться домой до 17 марта, потому что после этого они могут столкнуться с трудностями.

Линкайтс добавил, что международные пассажирские перевозки прекращаются с 00:00 17 марта, о чем информированы все перевозчики.

Кроме того, в субботу правительство решение в период чрезвычайного положения предписать всем спортивным, развлекательным, культурным и другим учреждениям заканчивать работу до 23 часов.

Премьер заявил, что в дальнейшем отменены и запрещены все публичные мероприятия, независимо от количества посетителей, в том числе в ночных клубах и на дискотеках, а также собрания, шествия, пикеты и религиозные собрания.