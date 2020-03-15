Медаль посвятил дочери: трогательное видеообращение Андрея Расторгуева

"Эта медаль посвящена Николь, потому что мысли о ней не позволили мне сдаться на трассе. Я тебя очень люблю, доченька! Прости, что сегодня не могу быть рядом. Шлю сердечный привет!", — сказал Расторгуев в своем видеообращении.