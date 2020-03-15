Медаль посвятил дочери: трогательное видеообращение Андрея Расторгуева

Латвийский биатлонист Андрей Расторгуев 29 февраля на чемпионате Европы в Минске завоевал серебренную медаль на десятикилометровой дистанции. Соревнования выпали на пятилетний юбилей его дочери Николь — ей спортсмен и посвятил свою победу, пишет издание Privātā Dzīve.
"Эта медаль посвящена Николь, потому что мысли о ней не позволили мне сдаться на трассе. Я тебя очень люблю, доченька! Прости, что сегодня не могу быть рядом. Шлю сердечный привет!", — сказал Расторгуев в своем видеообращении.
В Ригу биатлонист смог вернуться лишь на прошлой неделе, чтобы провести время с семьей перед соревнованиями в Чехии.