Вс, 15.03.2020
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Медаль посвятил дочери: трогательное видеообращение Андрея Расторгуева

Биатлонист Андрей Расторгуев.

ФОТО: Facebook: @Rastorgujevs

Латвийский биатлонист Андрей Расторгуев 29 февраля на чемпионате Европы в Минске завоевал серебренную медаль на десятикилометровой дистанции. Соревнования выпали на пятилетний юбилей его дочери Николь — ей спортсмен и посвятил свою победу, пишет издание Privātā Dzīve.

"Эта медаль посвящена Николь, потому что мысли о ней не позволили мне сдаться на трассе. Я тебя очень люблю, доченька! Прости, что сегодня не могу быть рядом. Шлю сердечный привет!", — сказал Расторгуев в своем видеообращении.

В Ригу биатлонист смог вернуться лишь на прошлой неделе, чтобы провести время с семьей перед соревнованиями в Чехии.

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