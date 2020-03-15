Крупнейшие рижские кинотеатры на время чрезвычайной ситуации будут закрыты

Рижский кинотеатр Splendid Palace уже ранее сообщил о том, что все запланированные киносеансы переносятся на время после 14 апреля.

Временно закрыт и находящийся в Лиепае кинотеатр Cinamon Balle. До 14 апреля киносеансы не будут проходить и в концертном зале "Цесис".

Kino Citadele призывает следить за информацией о возврате денег за уже купленные билеты.

Кинотеатр Apollo kino, находящийся в торгово-развлекательном центре Akropole, также сообщил о том, что клиенты смогут вернуть деньги за уже приобретенные билеты.

Как сообщалось, на совместном заседании правительства и Совета по кризисному управлению было принято решение в период чрезвычайной ситуации постановить всем спортивным, развлекательным, культурным и другим учреждениям заканчивать работу до 23 часов.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш после заседания заявил, что в дальнейшем отменены и запрещены все публичные мероприятия, независимо от количества посетителей, в том числе в ночных клубах и на дискотеках, а также собрания, шествия, пикеты и религиозные собрания.