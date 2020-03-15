Вс, 15.03.2020
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Экономические последствия Covid-19: правительство предложит предпринимателям конкретную помощь

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ФОТО: AFP

Конкретные решения для поддержки компаний, попавших в затруднительное положение из-за распространения Covid-19, будут представлены на следующей неделе. Об этом сообщает агентство LETA.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил журналистам, что конкретные решения будут приняты на следующей неделе, напомнив, что в Госказне есть миллиард евро, являющийся, конечно, займом, то есть частью госдолга, но все же эти деньги доступны.

"Эти средства мы будем использовать, чтобы предоставить компаниям гарантии, чтобы в конкретных случаях и категориях предоставить предпринимателям возможность отложить налоговые платежи, потому что нашей целью, конечно, является со стороны государства идти коммерсантам навстречу", - подчеркнул премьер.

Как сообщалось, 13 марта Кариньш встретился с президентом Банка Латвии Мартиньшем Казаксом и министрами, чтобы обсудить снижение влияния Covid-19 на латвийскую экономику.

После встречи было объявлено, что государство для снижения влияения Covid-19 на экономику Латвии в виде различных финансовых инструментов предоставит компаниям до миллиарда евро.

Премьер подчеркнул, что негативное влияние Covid-19 на мировую и латвийскую экономику, вероятно, будет краткосрочным. Кариньш заявил, что происходящее сейчас несопоставимо с финансовым кризисом 2008 года.

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