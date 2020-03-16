Плюс четыре. В Латвии число больных Covid-19 достигло 34

В понедельник, 16 марта, в Латвии подтверждено еще четыре случая инфицирования новым видом коронавируса Covid-19. Таким образом, общее число заболевших в Латвии составило 34 человек, сообщила министр благосостояния Илзе Винькеле.
По ее словам, кривая роста подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом все еще остается невысокой.
Она также сообщила, что рассматриваются новые меры пл ограничению распространения вируса.
❗️COVID-19 -- пути заражения и как себя обезопасить! pic.twitter.com/f6FSsi7GQI— SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) March 15, 2020
Как известно, в связи с распространением Covid-19 в Латвии до 14 апреля введен режим чрезвычайной ситуации, который предусматривает ряд строгих мер по ограничению распространения вируса.
Родители посещающих детские сады детей должны еженедельно предоставлять письменное подтверждение, что ребенок и семья не посещали страны и регионы распространения Covid-19, не были в контакте с больными Covid-19 или контактировавшими с ними лицами и у них нет других возможностей обеспечить присмотр за ребенком.
Со вторника, 17 марта, Латвия закрывает международное пассажирское сообщение. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания Совета по кризисному управлению заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Как сообщалось, первый случай заболевания Covid-19 в Латвии был зарегистрирован 2 марта. Стоит отметить, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что распространение коронавирусной инфекции Covid-19 в мире "можно охарактеризовать как пандемию".