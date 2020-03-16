Плюс четыре. В Латвии число больных Covid-19 достигло 34

По ее словам, кривая роста подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом все еще остается невысокой.

Она также сообщила, что рассматриваются новые меры пл ограничению распространения вируса.

❗️COVID-19 -- пути заражения и как себя обезопасить! pic.twitter.com/f6FSsi7GQI — SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) March 15, 2020

Как известно, в связи с распространением Covid-19 в Латвии до 14 апреля введен режим чрезвычайной ситуации, который предусматривает ряд строгих мер по ограничению распространения вируса.

Родители посещающих детские сады детей должны еженедельно предоставлять письменное подтверждение, что ребенок и семья не посещали страны и регионы распространения Covid-19, не были в контакте с больными Covid-19 или контактировавшими с ними лицами и у них нет других возможностей обеспечить присмотр за ребенком.

Со вторника, 17 марта, Латвия закрывает международное пассажирское сообщение. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания Совета по кризисному управлению заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш.