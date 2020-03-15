Re:Check: сомнительные Facebook-страницы дают ложную статистику жертв коронавируса

Вводящую в заблуждение информацию в соцсети распространяют среди прочих страница Cita Ogre, бывший глава рижского отделения Латвийской "зеленой" партии Валентин Еремеев (о его "вбросах" проект Re:Check уже сообщал и раньше) и страница руководимой им организации Tautas varas fronte.

Опубликованный "график" сопровождается цитатами "либерасты сеют панику, чтобы еще больше контролировать нас" и "правда — здесь".

По состоянию на полдень субботы, 14 марта, записью поделились 3,5 тыс. пользователей.

ФОТО: скриншот

Оригинал графика можно найти на ресурсе Information is Beautiful (в переводе — "Информация прекрасна"), основатель которого — британский журналист Дейвид Маккандлес. В первоначальном графике, который был обновлен несколько дней назад, говорится уже о 70 смертях в сутки. При этом составители ссылаются на Центр профилактики и контроля заболеваний США, Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и академический медицинский журнал The Lancet. Ни один из указанных источников подобного графика не составлял и не распространял.

В латвийской же версии можно найти отсылку к Латвийскому центру профилактики и контроля заболеваний и ВОЗ.

Существенно, что в оригинальном графика есть как дата его создания, так и сноска, что данные, скорее всего, будут меняться, потому что пандемия только началась. В латвийской версии такой информации нет.

ФОТО: скриншот

ФОТО: PVO

Согласно ежедневным сообщениям ВОЗ, число смертей от Covid-19 уже давно преодолело отметку в 56 человек в сутки и пока что только растет. К примеру, 13 марта зафиксированы 342 смерти от вируса, днем ранее — 321. Это примерно втрое больше, чем неделей ранее.

График также предлагает некорректное сравнение Covid-19 с другими заболеваниями. К примеру, утверждается, что сезонный грипп более смертоносен. Однако глобальный рейтинг смертности от гриппа не превышает 1%, в то время как коронавирус заканчивается смертью в 3,4% случаев — такие данные приводит ВОЗ по состоянию на начало марта. Об этих и других различиях между Covid-19 и гриппом проект Re:Check уже писал ранее. Стоит, впрочем, отметить, что реальная статистика смертности может оказаться значительно ниже, поскольку в разгар эпидемии неизвестно число людей, болеющих вирусом без ярко выраженных симптомов.

Указанные глобальные данные касательно смертности от туберкулеза, гепатита Б, пневмонии, ВИЧ/СПИДа близки к истинным, однако и здесь есть неточности — к примеру, ротавирус убивает примерно по 500 человек в день (и около 200 тыс. в год), а вовсе не "более 1200", как указано в графике. К тому же от ротавируса есть вакцина — при ее доступности смертность можно ограничить. Также необходимо учитывать, что ротавирус и другие приведенные в графике болезни не настолько распространены в Европе, как в беднейших регионах мира.

Тех, кто обеспокоен коронавирусом, Еремеев призывает попросту "есть чеснок". Как уже писал Re:Check, от Covid-19 чеснок не спасает. На попытки связаться Еремеев журналистам не ответил.