В Эстонии почти все пациенты с коронавирусом проходят лечение на дому

Как сообщил представитель Департамента здоровья Эстонии на пресс-конференции 15 марта, на данный момент двое зараженных коронавирусом находятся на лечении в больнице, их состояние удовлетворительное.

Он также отметил, что, учитывая рост распространения вируса, тестирование пациентов с легкими симптомами вирусного заболевания не является целесообразным, для экономии ресурсов услуги здравоохранения и обеспечения жизненно важных услуг, сосредоточатся на группах риска, работниках здравоохранения и других людях, оказывающих жизненно важные услуги.

Как передает BNS, у 80 процентов инфицированных коронавирусом заболевание проходит легко, от 10 до 15 процентов могут нуждаться в интенсивной терапии, а для двух процентов заболевание может оказаться смертельным - в группе риска пожилые и ослабленные и люди с хроническими заболеваниями.

Наиболее уязвимой группой являются люди старше 60 лет. Работники этого возраста должны, по возможности заниматься работой удаленно. Всем людям старше 60 лет департамент здоровья советует избегать многолюдных мест, по возможности оставаться дома и в любом случае избегать контактов с людьми, имеющими симптомы заболевания, а также сократить общение с детьми, у которых коронавирус как правило протекает слабо, но они опасны для пожилых родственников.

Тенденция распространения коронавируса в мире снижается - например, в Китае наблюдается тенденция к снижению, а в Южной Корее происходит стабилизация.

Принимая во внимание местное распространение вируса, Департамент здоровья считает, что в Эстонии безусловно еще появятся заболевшие.

Департамент здоровья Эстонии больше не считает целесообразным разделять страны на зоны риска по распространению коронавируса, поскольку вирус распространился на все государства-члены Европейского союза.

К настоящему времени высокий риск заражения существует в местах скопления людей, поэтому департамент рекомендует избегать поездок и пребывания в местах скопления людей.