"Первый день был самым тяжелым". Личный опыт зараженной коронавирусом жительницы Эстонии

Неделю назад побывавшая в доме культуры Navi на юбилее волейбольного тренера Урмаса Тали женщина впервые почувствовала себя плохо во вторник вечером, но не связала свое самочувствие с новым вирусом.

"Я не обратила внимание и даже не подумала, что больна. Была усталость, - рассказала она по телефону в субботу репортеру Lõuna-Eesti Postimees. -

Но в среду стала сильно болеть голова и подскочила температура до 39 градусов. Первый день был самым тяжелым".

В среду утром до нее дошла информация, что на субботнем праздновании дня рождения находился один носитель коронавируса, и теперь было несложно понять, что стоит за высокой температурой.

"В четверг утром позвонила семейному врачу и вызвала себе "скорую помощь", - рассказывает она. Температура в четверг у нее колебалась от 38,5 до 39 градусов. "Сбивала температуру и не позволяла ей подниматься выше", - объясняет она.

Спецбригада скорой помощи приехала к ней и взяла из носа два образца - один для установления гриппа, а другой - для коронавируса. "Они (медработники. - Прим. ред.) были в масках, как в фильмах", - вспоминает жительница Выру.

Днем позже Департамент здоровья дал ей официальный ответ, что проба на коронавирус оказалась положительной, то есть она одна из девяти жителей Выру, у которых первыми в Вырумаа этот вирус диагностировали.

Через неделю после заражения в Navi у нее до сих пор температура, но, судя по голосу, она настроена оптимистично.

"Ночью иногда поднимается температура, потом спадает и находится в районе 37,5, - рассказывает женщина. - Вчера вечером вообще не было, сегодня ночью опять 38.

Я не чувствую себя как-то хуже, чем при гриппе. Говорят, что у некоторых более сильный кашель, но у меня иногда возникает кашель, слегка першит в горле, но сильного кашля нет".

Она не покидает дом с вечера вторника. Где женщина успела побывать за эти три дня, пока вирус себя не проявил, неизвестно. Со всеми, с кем она контактировала в скрытый период болезни, она побеседовала, но пока у них вирус не обнаружен.

Хотя женщина в карантине, из жизни она не выпала. Помимо постоянных звонков из Департамента здоровья, не дают о себе забывать и друзья.

"В этом отношении так здорово, что все звонят и беспокоятся, - говорит она. - Каждое утро начинается с того, что все звонят и спрашивают, как мое здоровье и есть ли у меня что поесть".

Продукты ей покупают друзья, все доносят до уличной двери дома.

Следующие пробы она сдаст 20 марта, но лишь в том случае, если за сутки перед этим у нее не будет температуры. Если результат будет отрицательным, через несколько дней будет взята еще одна проба, и если и она покажет отсутствие вируса, пациентка сможет выйти из карантина.