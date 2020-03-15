Репатриационные рейсы: информация от МИД Латвии

Информацию о зарегистрировавшихся в консульском регистре латвийцах МИД будет учитывать, принимая решения о возвращении домой латвийцев, оказавшихся за рубежом.

Зарегистрироваться в консульском регистре можно через портал latvija.lv. Связаться с консульским департаментом МИД можно по телефону +371 26337711.

Авиакомпания airBaltic объявила об организации 16 дополнительных рейсов в понедельник, 16 марта. В свою очередь граждане и постоянные жители Латвии, которые хотят вернуться в страну после 17 марта, могут заполнить форму для потенциальных репатриационных рейсов на сайте airBaltic. Эту форму можно найти по ссылке.

Министр сообщения Талис Линкайтс в интервью передаче LTV Panorāma призвал тех, кто 16 марта не успевает вернуться в Латвию, заполнить эту форму.

По его словам, как только наберется достаточное для организации полета количество людей, это будет сделано. В свою очередь, если заявки подадут всего несколько человек, для них будут подбираться другие решения.

Пресс-секретарь МИД Янис Бекерис заявил, что министерство старается оказать помощь всем латвийцам, чтобы они могли вернуться в Латвию. Ведется поиск решений с использованием возможностей судоходства, авиации, сухопутного транспорта.

Он заверил, что для тех латвийцев, которые не смогут вернуться до 17 марта, решения будут найдены. Бекерис напомнил, что границы для них будут открыты.

Как сообщалось, в пятницу, 13 марта, в связи с распространением Covid-19 в Латвии был введен режим чрезвычайной ситуации, который предусматривает ряд строгих мер по ограничению распространения вируса. Чрезвычайная ситуация будет в силе до 14 апреля.

В свою очередь в субботу на совместном заседании правительства и Совета по кризисному управлению было принято решение о том, что с 17 марта до 14 апреля этого года на время чрезвычайной ситуации приостанавливаются все международные пассажирские перевозки воздушным, железнодорожным, морским и автобусным транспортом.

Также с 17 марта вводится запрет на передвижение людей и транспортных средств через аэропорты, порты, железнодорожные и автомобильные пункты пересечения внешних границ Европейского союза, а также через пункты пересечения границ, предназначенных для местного приграничного сообщения, за исключением грузовых перевозок.

Латвийские дипломатические и консульские представительства за рубежом в период чрезвычайной ситуации приостановили выдачу виз на въезд в Латвию.