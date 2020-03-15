В Рижском аэропорту все пассажиры с симптомами могут провериться на Covid-19

Это делается с целью минимизировать риск распространения нового коронавируса, пояснила министр здравоохранения Илзе Винькеле в интервью Латвийскому телевидению.

К тому же тестирование проводится сразу на месте в аэропорту для всех прибывающих с симптомами, не сортируя людей по странам "из зоны риска" или нет, подчеркнула министр, призывая воспользоваться этой возможностью.

Отмечается, что результаты станут известны позже, поэтому придется оставить свои контактные данные.

Как сообщила LETA пресс-секретарь аэропорта Лаура Карните, аэропорт призывает всех сопровождающих воздержаться от поездки в аэропорт, прося их ехать только в том случае, если пассажир нуждается в помощи для прибытия в аэропорт или из него. Пассажиров также просят по возможности использовать личный транспорт.