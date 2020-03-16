Выйти из шкафа или скрыться в тумане? Жизнь ЛГБТ в Балтии

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет тележурнал Евгения Эрлиха "Балтия" - программу на русском языке о Балтии, о людях, которые живут в Латвии, Литве и Эстонии, говорят на разных языках, но об одном и том же.

В этом выпуске:

ЛГБТ в Латвии: они шли парадом гордости, но оказались униженными и оскорбленными.

Выйти из шкафа или скрыться в тумане: сколько людей в Балтии готовы публично признать свою гомосексуальность?

Видео: Жизнь ЛГБТ – прайды и неприятие | БАЛТИЯ | №24

Это не секрет – вся информация есть в интернете: Оскар Уайльд, Святослав Рихтер, Кристиан Диор, Петр Чайковский, Марсель Пруст, Фредди Меркьюри, Элтон Джон. Эти люди, которые изменили наш мир, и каждый из них, безусловно, гений. Но еще и гей. Спрашивается, какое нам дело до их сексуальной ориентации? Да никакого. Но в Балтии с этим многие не согласятся, особенно в Латвии.

Аббревиатура ЛГБТ (то есть, лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры), использовалась в Западной Европе уже в начале 90-х годов 20-го века, закрепляя тем самым равноправный статус за людьми иной сексуальности.

Но в массовом восприятии жителей Восточной Европы, только-только вырвавшихся из социализма, ЛГБТ и тогда, и сейчас, – это сексуальная извращенность, нарушение христианских заповедей.

И Латвия, как и ее балтийские соседи, пока лишь в середине пути на маршруте от отрицания и гнева до смирения и принятия, сообщает "Балтия".

Хроника событий:

Июль 2005 год. Для латвийской ЛГБТ общины – историческая дата: первый в истории страны гей-парад. Тогда на улицу отважилось выйти не более сотни активистов. Их встретила толпа, готовая распять любого гея, до которого хватит сил добраться. Но на их пути встала полиция.

В 2005-м геев открыто клеймят и депутаты Сейма, и римско-католическая церковь Латвии, называя происходящее "издевательством над нравственностью". Так что противники радужного марша вполне чувствуют поддержку власти и собственную безнаказанность.

От линча участников гей-акции тогда спасла тоже церковь. Лютеранский пастор Юрис Цалитис распахнул врата своего храма, и впустил всех страждущих.

Пасторы евангелической общины пытались успокоить и толпу, и шокированных участников парада.

Но на выходе из храма людей забрасывают яйцами, помидорами и даже пакетами с человеческими экскрементами.

В 2005-м страна словно встала перед выбором, и выбор этот оказался явно не в пользу секс-меньшинств. В том же году латвийская Лютеранская церковь лишила пастора Юриса Цалитиса духовного сана, "за потакание содомитам". А Сейм Латвии спешно внес поправку в Конституцию, уточняя, что отныне "брак – это союз между мужчиной и женщиной", и государство обязуется его защищать.

2006 год. Год спустя история повторяется. Рижская дума не дает разрешения на проведение гей-парада в столице. Из гостиницы, где удалось провести конференцию секс-меньшинств, ее участников эвакуировали через запасной выход – подальше от разъяренной толпы.

Одним из тех, кто украдкой выводил людей из здания, был правозащитник Каспарс Залитис. Полицейские, вспоминает он, тогда ему прямо сказали, что помогать не намерены.

"Это было как триллер, который мы координировали - как 200 человек эвакуировать из гостиницы. Пятый-шестой год - это был ужас..." - рассказал он.

Каспарс говорит – те протесты сделали его с друзьями сильнее. После первых беспорядков они создали в Латвии ЛГБТ-организацию "Мозаика", которая занимается защитой прав секс-меньшинств. А защищать в Латвии по-прежнему есть кого.

"Есть чисто физические нападений на людей, например, когда они выходят из клуба. Есть шантаж, были у нас случае - я расскажу твоим родителям, я расскажу твоим друзьям и т.д. Есть тоже нападение на квартиру, написали граффити на дверях и т.д." - делится Каспарс.

"Отстреливать, как бешеных собак! Больных надо изолировать! В Китае гомосексуальные болезни лечат электричеством!" - это лишь самые безобидные комментарии, которые латвийские пользователи до сих пор пишут в интернете.

Только в 2019-м году эксперты "Мозаики" отследили в соцсетях более 500 открытых нападков на представителей секс-меньшинств.

В полицию большинство пострадавших не обращается: считают, что бесполезно.

"У нас есть 28 дел, которые мы послали в полицию, и практически ни в одном случае они не начинали процесс. И это было очень интересно услышать - почему полиция, например, не принимает какой-то процесс. Потому сперва у нас "У человека такое мнение", "у человека христианское мнение" и т.д. Но если мы посмотрим, например, Великобританию, то там было бы уже у нас 28 дел – речь на почве ненависти", - говорит глава объединения "Мозаика" Каспарс Залитис.

В уголовном законе Латвии есть статья "О разжигании ненависти и социальной вражды". Наказание – до года тюрьмы. Но о секс-меньшинствах "существенный вред". Как измерить вред, например, от травли в интернете?

2007 год. Вспоминая прошлые беспорядки, полиция в Риге больше рисковать не хочет. Гей-парад проходит в закрытом от посторонних парке, за высоким забором. Так всем спокойнее. Протестующих становится заметно меньше.

2008 год. В 2008-м радужное шествие набирает обороты. И теперь уже проходит на главной набережной города, напротив президентского дворца.

Впервые в Риге, ради гей-парада, перекрывают движение транспорта. Все заканчивается сравнительно спокойно.

2009 год. В 2009-м в рижском прайде впервые участвуют политики и дипломаты. Например, посол США в Латвии. Протестующих – единицы, участников – с каждым годом все больше.

Среди тех, кто принимал участие в первых акция ЛГБТ в Риге были Мария и Диана. Они объясняют, что пока в Балтии повсеместно нарушаются права секс-меньшинств, такие мероприятия, как гей-парады – не только шествия, но и лекции, и научные конференции - крайне необходимы.

Мария и Диана вместе без малого 30 лет.

Мария Голубева – первая в истории Латвии женщина-депутат, не скрывающая своей иной сексуальности.

Их брак с Дианой зарегестрирован официально. Но только за границей - узаконить свои семейные отношения на родине латвийскому законодателю не позволили латвийские законы.

"Мы зарегистрировали свои отношения в 2013 году, когда жили в Брюсселе. И находясь на территории Европейского Союза, в Латвии, мы как бы являемся чужими друг другу людьми. При том, что физически мы находимся вместе 27 лет… Для меня очень печальным является тот факт, что до сих пор у нас нет регистрации партнерских отношений в Латвии.

Несмотря на то, что он ни у кого ничего не отнимает - вот это мне очень трудно понять и принять в нашем обществе. Никого не обидит, если другим людям дадут право на счастье!", - говорит Диана Иелея.

2015 год. Для гей-сообщества Латвии настоящий прорыв произошел в 2015-м. В Риге впервые прошел Европрайд – на который съехались представители ЛГБТ сообщества со всего мира. По сути, Европрайд – это культурный фестиваль: тут и встречи, и конференции, лекции о правах человека.

Ну и сам гей-парад, на который вышло более 5 тысяч человек. А против – не больше сотни активистов-консерваторов.

В 2018-м Рига побила все рекорды. В Балтийском прайде участвуют уже 8000 человек! И никаких массовых протестов.

Ситуация сегодня

В 2017-м Мария и Диана стояли у истоков создания новой политической партии – "Для развития/За!", которая в 2019-м впервые участвовала в парламентских выборах, вошла в Сейм и правящую коалицию.

Их партия и предложила принять закон о партнерских отношениях. Но Сейм Латвии в очередной раз провалил голосование.

"Общество меняется, это невозможно не заметить. И на мой взгляд, законодатели в данном случае, находятся на шаг позади общества, хотя могли бы, с моей точки зрения, как политика, мы должны быть лидерами, мы должны быть на полшага хотя бы впереди общества, и какие-то представления о том, в какую сторону более дружелюбную к человечеству мы могли бы меняться", - говорит историк, депутат Сейма Мария Голубева.

"Что печально – что у нас есть тенденция, в нашем обществе, я говорю конкретно про Латвию, заметать вещи под ковер. Неоднократно приходилось слышать: ну никто ведь не преследует, камнями же не забивают. Т.е. вот живете, и живите!

А вот голос поднимать не надо! Потому что у нас есть норма. И выделяться не следует! И это - однозначно наследие Советского Союза", - добавляет историк, филолог Диана Иелея.

Советское наследие – нежелание идти на уступки секс-меньшинствам – консервативные политики в Риге называют "сохранением традиционных семейных и христианских ценностей". Аргументы о том, что ценности у всех разные – большинство латвийских политиков не признает.

"Мы считаем, что те консервативные ценности, которые утверждены в нашей конституции Латвии, что брак это, так сказать, женщина и мужчина, мы на этом держимся.

Я не считаю, что это гомофобия, я считаю, что это просто консервативные ценности", - говорит депутат Сейма Гундар Даудзе.

"Я на самом деле - не против, потому что у каждого есть право выбора, есть свобода слова и свобода действий. Но я голосовала против, потому что для меня, католички, это как миссия, веками связывавшая мою семью. У нас, католиков, такое представление: в полноценной семье должны быть отец и мать. И поэтому лично я никогда не поддержу подобные предложения", - добавляет депутат Сейма Янина Курсите.

И все же времена меняются…

Трудно представить, чтобы лет 15-20 назад политики в Латвии открыто заявляли бы о своей гомосексуальности. Но Марию Голубеву избрали депутатом Сейма уже после того, как она открыто заявила о своей иной сексуальности.

Один из создателей новой латвийской партии "Прогрессивные" – Роберт Путнис – недавно зарегистрировал со своим партнером однополый брак в Германии.

А первым в восточной Европе министром – открытым геем – стал глава латвийского МИДа Эдгар Ринкевич. В 2014-ом он написал в твиттере:

"Понимаю, что сейчас начнется мегаистерия. С гордостью заявляю, что я – гей!"

К слову, особой истерии не было и многие оценили смелость министра. Правда, гомофобных комментариев в соцсетях тоже хватало. Тогда министр пообещал бороться за право легализации в Латвии однополых отношений.

Эдгар Ринкевич по-прежнему один из самых из самых влиятельных политиков в стране, но однополые браки в Латвии до сих пор запрещены. А сам Ринкевич теперь отказывается публично говорить на эту щекотливую тему.

Как общество балтийских стран относится к секс-меньшинствам?

В каждой балтийской стране есть своя община ЛГБТ. В Эстонии тех, кто открыто состоит в ЛГБТ – минимум 200 человек. Примерно столько же – и в Латвии. В Литве – около сотни. Но эти цифры относительные. Многие старается свою интимную жизнь не рекламировать.

По сравнению с Западной Европой общество балтийских стран относится к секс-меньшинствам плохо. Согласно данным исследования Eurobarometer, подготовленным Еврокомиссией в 2019 году, на вопрос:

"Можно ли однополые отношения считать нормальными?" - лишь 25 процентов жителей Латвии ответили утвердительно.

Более негативно к однополым отношениям относятся только в Болгарии, где их считают приемлемыми 20% опрошенных. В Литве спокойно воспринимают гомосексуальные отношения 35% респондентов, а в Эстонии – почти половина жителей. Самые высокие показатели толерантности к секс-меньшинствам были отмечены в Швеции, Нидерландах и Дании.

Еще один рейтинг о положении сексуальных меньшинств в Европе ежегодно публикует правозащитная организация ILGA. Рейтинг основан на множестве критериев: права однополых пар на создание семьи и усыновление детей, количество преступлений на почве ненависти к ЛГБТ и их раскрываемость, свобода самовыражения, приемлемые законы и прочее.

Латвия в этом рейтинге терпимости занимает последнее место среди стран Евросоюза.

По шкале свобод она набрала лишь 17 с половиной процентов. Литва – 23%. Эстония выгодно отличается от соседей – 37 с половиной процентов.

С учетом всех стран континента, лучше всего ситуация на Мальте, в Бельгии и Люксембурге. А хуже всего отношение к представителям ЛГБТ в России, Армении, Турции и Азербайджане.

Как законы стран Балтии защищают права секс-меньшинств?

ЭСТОНИЯ

В 2016-м году Эстония, первой среди балтийских стран, приняла "Закон о партнерских отношениях". Он позволяет однополым парам регистрировать семью. А если у одного из родителей есть биологический ребенок, то и второй родитель может его усыновить. В Эстонии также предусмотрена уголовная ответственность за возбуждение ненависти к представителям ЛГБТ.

ЛАТВИЯ

В Латвии депутаты Сейма свой законопроект о сожительстве, подобный эстонскому, отклонили. Юридически Латвия не признает однополые браки.

При этом в Латвии запрещена трудовая дискриминация по сексуальному признаку. Работодатель не имеет права уволить работника только из-за его сексуальной ориентации.

ЛИТВА

В Трудовом кодексе Литвы тоже есть пункт, защищающий представителей ЛГБТ-сообщества. А вот Закон о партнерских отношениях Сейм Литвы также провалил. Литве тоже не признает однополые браки, и право таких пар на усыновление детей. Однако, в 2019 году Конституционный суд решил, что государство должно предоставлять вид на жительство иностранному гражданину, если тот заключил однополый брак с литовцем в другой стране.

Балтийские гей-прайды

Самыми заметными акциями в защиту прав секс-меньшинств являются гей-прайды. Первыми в Балтии осмелели эстонцы, здесь гей-прайд был организован в 2004-м. Годом позже парад Гордости состоялся и в Латвии. В 2009-м активисты ЛГБТ всех трех стран решили объединить усилия и проводить уже совместные всебалтийские акции Baltic Pride: раз в году в той или иной столице.

И таким образом в 2010-м гей-парад докатился и до Литвы. Сегодня акции ЛГБТ сообщества в Балтии проходят регулярно, и с каждым годом они становятся все более массовыми.

Если в 2009 году Baltic Pride в Таллинне собрал около 4-х сот участников, то в 2019-м в Вильнюсе на парад вышло уже 10 000 человек.

Вместо заключения

Сегодня, в современной Европе, отношение к ЛГБТ сообществу – очень важный показатель гуманизма той или иной страны, уровня свободы. Что сказать про страны Балтии? – Они меняются. И все больше становятся Европой.