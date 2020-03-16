Латвийцы за рубежом: заявку на пересечение границы Польшы нужно подать в ближайший час

Ранее сообщалось, что информацию о себе для участия в колонне нужно подать до 12 часов сегодняшнего дня, но Бекерис заявил, что информация нужна уже утром.

Он пояснил, что поздно вечером Польша приняла решение затребовать данные раньше - с 7.30 по польскому времени, то есть 8.30 по латвийскому времени.

Бекерис успокоил, что Министерство иностранных дел будет принимать заявки и до 12 часов, и пообещал, что оно будет работать с Польшей. "Ситуация стремительно меняется, поэтому просим людей следить за актуальной информацией", - сообщил представитель МИД.

Ранее министр иностранных дел Эдгар Ринкевич заявил, что с польскими властями достигнута договоренность о создании специальной колонны транспортных средств стран Балтии для пересечения польской территории и возвращения домой.

По всем вопросам можно связываться с консульским отделом Министерства иностранных дел по телефону +371 26337711.