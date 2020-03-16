Пн, 16.03.2020
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Латвийцы за рубежом: заявку на пересечение границы Польшы нужно подать в ближайший час

ФОТО: Patrick Pleul / AP

Заявку на пересечение границы Польши в составе балтийской спецколонны необходимо подать в ближайший час, до 8:30 по латвийскому времени. Об этом в интервью программе LTV "Rīta Panorāma" представитель Министерства иностранных дел Янис Бекерис.

Ранее сообщалось, что информацию о себе для участия в колонне нужно подать до 12 часов сегодняшнего дня, но Бекерис заявил, что информация нужна уже утром.

Он пояснил, что поздно вечером Польша приняла решение затребовать данные раньше - с 7.30 по польскому времени, то есть 8.30 по латвийскому времени.

Бекерис успокоил, что Министерство иностранных дел будет принимать заявки и до 12 часов, и пообещал, что оно будет работать с Польшей. "Ситуация стремительно меняется, поэтому просим людей следить за актуальной информацией", - сообщил представитель МИД.

Ранее министр иностранных дел Эдгар Ринкевич заявил, что с польскими властями достигнута договоренность о создании специальной колонны транспортных средств стран Балтии для пересечения польской территории и возвращения домой. 

По всем вопросам можно связываться с консульским отделом Министерства иностранных дел по телефону +371 26337711.

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