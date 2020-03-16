Создана правительственная группа поддержки предпринимательства и работающих

Группу возглавил министр финансов Янис Рейрс. Ее совещание начнется в 9.15 в Министерстве финансов. Будет продолжена работа, начатая в пятницу на совещании с президентом Банка Латвии, председателем Комиссии рынка финансов и капитала и ответственными министрами.

По словам Кариньша, цель состоит в том, чтобы по возможности быстрее предложить предпринимателям и работающим решения, которые облегчили бы краткосрочные экономические проблемы, связанные с пандемией коронавируса, чтобы при этом не прекратился бизнес и не были уволены работники. Премьер обещал, что поиск решений будет вестись в тесном сотрудничестве с предпринимательскими организациями.