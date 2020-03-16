airBaltic просит отозваться пассажиров, которые решили отказаться от полета

"Если вы решили не лететь, отметьте это на сайте airBaltic. Это даст возможность лететь кому-то другому", - сказал министр.

В то же время министр заверил, что airBaltic находится сейчас на хороших финансовых позициях, авиакомпания недавно выпустила облигации, однако, если кризис затянется, авиакомпании может потребоваться финансовая поддержка.