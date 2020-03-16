airBaltic просит отозваться пассажиров, которые решили отказаться от полета
Рейсы, которые латвийская национальная авиакомпания airBaltic запланировала на понедельник, почти распроданы, поэтому пассажиров, которые решили не лететь, призывают информировать об этом авиакомпанию, заявил на латвийском радио министр сообщения Талис Линкайтс.
"Если вы решили не лететь, отметьте это на сайте airBaltic. Это даст возможность лететь кому-то другому", - сказал министр.
В то же время министр заверил, что airBaltic находится сейчас на хороших финансовых позициях, авиакомпания недавно выпустила облигации, однако, если кризис затянется, авиакомпании может потребоваться финансовая поддержка.
Как сообщалось, airBaltic в понедельник ввела дополнительные рейсы, чтобы люди могли попасть за границу и вернуться в Латвию до того, как с 17 марта будет прекращено авиасообщение.