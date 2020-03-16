Ринкевич: абсолютно ясно, что репатриационные рейсы airBaltic состоятся

Он напомнил, что болезнь, вызываемая новым коронавирусом Covid-19, распространяется достаточно быстро, поэтому нужно сделать все, чтобы максимально ограничить и предотвратить ее.

Он пояснил, что с учетом мер, которые принимают Литва и Эстония, государственная граница фактически уже будет закрыта, поэтому Латвия не считает нужным еще больше использовать ресурсы пограничной охраны и полиции, которые потребуются для выполнения других обязанностей.

С учетом того, что прекращается международное пассажирское сообщение и многие страны закрыли свои границы, Министерство иностранных дел работает в круглосуточном режиме, чтобы решить вопрос о репатриации латвийцев.

Совместно с Министерством здравоохранения и Центром профилактики и контроля заболеваний ведется работа над тем, чтобы информировать всех вернувшихся в Латвию об обязательном 14-дневном карантине.

Министерство иностранных дел решает также вопрос о возвращении в Латвию тех латвийцев, которые находятся не в Европе. С учетом стремительных изменений и принятых в государстве ограничений Ринкевич считает, что на возвращение всех людей потребуется примерно 10 дней.