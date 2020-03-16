Помните малыша Нарвала? Знакомьтесь, "золотой единорог" - щенок Рэя

Посвященных собакам Instagram-аккаунтов не может быть слишком много. Всё большую популярность набирает аккаунт "золотого единорога" щенка Рэи.
"Золотой единорог" или Рэя - щенок золотистого ретривера, с которой совсем в раннем возрасте произошло несчастье, в результате которого она потеряла одно ухо.
После операции, с течением времени, второе ухо собаки начало перемещаться всё больше и больше к центру головы. Прямо сейчас ухо находится на лбу Рэи. В результате этого щенок получила от своей хозяйки кличку "золотой единорог".
За Instagram'ом Рэи в настоящее время следят более 160 000 пользователей!
Смотрите, какая она милая!