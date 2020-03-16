Помните малыша Нарвала? Знакомьтесь, "золотой единорог" - щенок Рэя

"Золотой единорог" или Рэя - щенок золотистого ретривера, с которой совсем в раннем возрасте произошло несчастье, в результате которого она потеряла одно ухо.

После операции, с течением времени, второе ухо собаки начало перемещаться всё больше и больше к центру головы. Прямо сейчас ухо находится на лбу Рэи. В результате этого щенок получила от своей хозяйки кличку "золотой единорог".