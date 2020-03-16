Пн, 16.03.2020
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Помните малыша Нарвала? Знакомьтесь, "золотой единорог" - щенок Рэя

ФОТО: instagram.com/goldenunicornrae/

Посвященных собакам Instagram-аккаунтов не может быть слишком много. Всё большую популярность набирает аккаунт "золотого единорога" щенка Рэи. 

"Золотой единорог" или Рэя - щенок золотистого ретривера, с которой совсем в раннем возрасте произошло несчастье, в результате которого она потеряла одно ухо. 

После операции, с течением времени, второе ухо собаки начало перемещаться всё больше и больше к центру головы. Прямо сейчас ухо находится на лбу Рэи. В результате этого щенок получила от своей хозяйки кличку "золотой единорог". 

За Instagram'ом Рэи в настоящее время следят более 160 000 пользователей! 

Смотрите, какая она милая! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No filter needed on this beautiful day for this Princess unicorn🦄

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🧡

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Happily exhausted after my day in daycare🦄😍

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Post bath pouting😂

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