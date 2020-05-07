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Видео контент продолжает быть значительным атрибутом привлечения внимания в маркетинге и рекламе. Исследования показывают, что люди с бо́льшим интересом получают информацию о бренде и продукте, посмотрев короткое видео - 85% потребителей будут более уверены в покупке после просмотра короткого видео. В то время как печатный текст уступает визуальному содержанию и вовлекает меньшее количество потребителей, ведь 65% из них воспринимают информацию только визуально. Ученые давно доказали, что мозг воспринимает визуальное содержание в 60 тысяч раз быстрее, чем текстовое, а это значит, что для бизнеса необходимость в визуальном контенте — значительная.

Производители по-прежнему сталкиваются с необходимостью отличить свой продукт или услугу среди других предложений на рынке. Поэтому немаловажную роль играет умение создавать качественный, нестандартный и яркий контент. Уникальная в Латвии b-studio заступается за креатив, отважность и смелость творить. Многофункциональная фото и видео студия b-studio - это не просто современное пространство с кухонным оборудованием, это команда профессионалов, которые помогут воплотить идею в реальность.

Студия b-studio снабжена фотозоной и специальными рельсовыми системами для удобства работы фотографа. Стильная кухня с профессиональным кухонным оборудованием позволят вам осуществить различные кулинарные проекты, такие как видео-рецепт, телетрансляция или видео-блог. В студии возможно организовать как закрытые, так и публичные семинары и мероприятия до 15 человек. b-studio предоставляет все услуги и ресурсы, необходимые для создания яркого и креативного решения!

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