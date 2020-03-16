Пн, 16.03.2020
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ВИДЕО ⟩ Коронавирус не пройдет! Линдеманн на концерте в Москве выступил в пузыре

Rammstein

ФОТО: TVNET

На концерте в Москве, который прошел 15 марта Тилль Линдеманн выступал в специальном пузыре. Видео можно найти в соцсетях. 

Напомним, что в Москве введен запрет на мероприятия свыше 5 тысяч человек. Концерт Тилля был разделен на два больших мероприятия,чтобы не нарушить это ограничение. 

Кроме того, очевидно, что артист решил обезопасить себя от вируса таким вот образом

Линдеманн провел в защитном пузыре не весь концерт. Он ее покидал, чтобы забросать поклонников тортами.

Ранее солист Rammstein нарушил правила и прокатился на карусели в Припяти.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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