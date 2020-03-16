ВИДЕО ⟩ Коронавирус не пройдет! Линдеманн на концерте в Москве выступил в пузыре

Напомним, что в Москве введен запрет на мероприятия свыше 5 тысяч человек. Концерт Тилля был разделен на два больших мероприятия,чтобы не нарушить это ограничение.

Кроме того, очевидно, что артист решил обезопасить себя от вируса таким вот образом

Тиль Линдеман страхуется, выступает в пузыре на ВТБ арене. pic.twitter.com/3cOEaFohU3 — Даянат (@dayanat01) March 15, 2020

Линдеманн провел в защитном пузыре не весь концерт. Он ее покидал, чтобы забросать поклонников тортами.