Литва закрыла границы: за первый час были возвращены латвиец и эстонец

На границе с Латвией, на пропускном пункте Салочяй-Гренцтале, после полуночи работали четверо пограничников в респираторных масках и два военных ополченца. Контролирующие останавливают каждый автомобиль, прибывающий из Латвии и Литвы, и проверяют документы каждого находящегося в машине человека.

Свободно лишь передвижение грузовых автомобилей, здесь их в основном лишь приостанавливают и проверяют разрешения.

За первый час карантина на этой границе лишь трем автомобилям пришлось немного подождать. Первым был микроавтобус Mercedes с украинскими номерами, в нем люди ехали на Украину. Они следуют домой через Беларусь, поэтому им разрешили въехать в Литву.

Затем был остановлен минивен с латвийскими номерами такси, в нем ехали пять мужчин, возвращавшихся из Норвегии из-за коронавируса. Пограничники отказались впускать автомобиль в Литву.

"Нас не впускают, поскольку водитель - гражданин Латвии", - сказал BNS один из пассажиров, 33-летний Андрюс Смолин.

Мужчина, работающий монтировщиком мобильной связи в Норвегии, сказал, что компания, в которой он работает, отозвала своих работников и разрешила им вернуться домой, мужчины следовали в Вильнюс.

"Наш транспорт остался в Швеции, поскольку мы пытались ехать на своем транспорте через Данию, Германию, Польшу и узнали, что датская граница полностью закрыта. Тогда мы развернулись, поехали до Стокгольма и самолетом добрались до Латвии, оставили свои автомобили и все прочее", - добавил он.

Андрюс и другие его спутники были вынуждены забрать чемоданы из автомобиля и продолжить дорогу к Вильнюсу пешком, а такси было вынуждено вернуться в Латвию.

Поездка в Литву, как и у латвийского таксиста, завершилась у КПП Салочяй и для еще одного иностранца - 40-летнего эстонца, главы строительной компании.

"Я еду в Шальчининкай забрать своих работников, поскольку автобусы не ездят", - рассказал BNS директор стройкомпании Денис Комар. Через полчаса он был вынужден развернуться и вернуться туда, откуда прибыл.

Свободное передвижение граждан в Евросоюзе литовцы считали самым большим преимуществом членства в блоке, однако с ночи понедельника оно прекращено для предотвращения распространения коронавируса. В Литве зафиксированы 14 случаев Covid-19, все они являются привозными.

Литва впускает своих граждан, однако они обязаны самоизолироваться на 14 дней после возвращения. В страну также впускают грузовые автомобили постоянно живущих в Литве иностранцев, дипломатов и военных НАТО.

До вечера среды Литва также обещает пропускать транзитных иностранных пассажиров, возвращающихся в свои страны.