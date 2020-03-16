Коронавирус выявлен у 205 жителей Эстонии

Об этом BNS сообщила пресс-служба департамента здоровья.

Как сообщалось ранее, по данным департамента здоровья, в Эстонии все пациенты с коронавирусом, кроме двоих, проходят лечение на дому.

Состояние этих двух пациентов удовлетворительное, они находятся не в отделении интенсивной терапии, а в изоляторе, сообщил Рагнар Вайнеметс из департамента здоровья.

У 80 процентов инфицированных коронавирусом заболевание проходит легко, от 10 до 15 процентов могут нуждаться в интенсивной терапии, а для 2 процентов заболевание может оказаться смертельным - в группе риска пожилые, ослабленные и люди с хроническими заболеваниями.