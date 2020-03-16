Коронавирус выявлен у 205 жителей Эстонии

Численность жителей Эстонии, у которых по состоянию на утро понедельника выявлен коронавирус, достигло 205, однако, по оценкам медиков, реальное количество инфицированных людей в стране, вероятно, больше.
Об этом BNS сообщила пресс-служба департамента здоровья.
Как сообщалось ранее, по данным департамента здоровья, в Эстонии все пациенты с коронавирусом, кроме двоих, проходят лечение на дому.
Состояние этих двух пациентов удовлетворительное, они находятся не в отделении интенсивной терапии, а в изоляторе, сообщил Рагнар Вайнеметс из департамента здоровья.
У 80 процентов инфицированных коронавирусом заболевание проходит легко, от 10 до 15 процентов могут нуждаться в интенсивной терапии, а для 2 процентов заболевание может оказаться смертельным - в группе риска пожилые, ослабленные и люди с хроническими заболеваниями.
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