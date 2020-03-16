KPV LV выдвинула на должность министра экономики Яниса Витенбергса

Предполагается, что нынешний министр экономики Ральф Немиро, вернувшись на должность депутата Сейма, займет пост председателя комиссии Сейма по народному хозяйству вместо Витенбергса, сообщил председатель фракции"KPV LV Атис Закатистов.

Из слов Закатистова следует, что KPV LV решила остаться в правительстве, принимая во внимание кризисную ситуацию, в которой государство должно принимать решения о мерах по ограничению распространения Covid-19.

Как сообщалось, KPV LV по поручению премьер-министра Кришьяниса Кариньша должна была выдвинуть кандидата в премьер-министры, поскольку Бюро по защите Сатверсме решило аннулировать Немиро допуск к государственной тайне.