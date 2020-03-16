Пн, 16.03.2020
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Полиция просит отозваться свидетелей смертельного ДТП

ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

14 марта в 8:40 Госполиция получила информацию о том, что в волости Усмас Вентспилсского края произошло ДТП. Машина Volkswagen, за рулем которой находилась женщина, сбила пешехода, который на месте происшествия скончался.

Начат уголовный процесс. Выясняются точные обстоятельства аварии.

В полиции есть информация, что у происшествия были свидетели. В связи с этим стражи порядка просят отозваться тех, кто может предоставить какую-либо ценную для следствия информацию, позвонив в рабочие дни с 8:00 до 16:30 по номеру 63604750 или в любое время по номеру 110.

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