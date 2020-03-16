Полиция просит отозваться свидетелей смертельного ДТП

В полиции есть информация, что у происшествия были свидетели. В связи с этим стражи порядка просят отозваться тех, кто может предоставить какую-либо ценную для следствия информацию, позвонив в рабочие дни с 8:00 до 16:30 по номеру 63604750 или в любое время по номеру 110.